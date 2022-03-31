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2025非核家園 立委質疑必跳票

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委賴瑞隆（右）31日呼籲，在發展再生能源時，不能只是注重太陽能跟風能，其他地熱、生質能與海洋能與儲能系統也要加強。（直播截圖）
民進黨立委賴瑞隆（右）31日呼籲，在發展再生能源時，不能只是注重太陽能跟風能，其他地熱、生質能與海洋能與儲能系統也要加強。（直播截圖）

再生能源目標恐跳票。經濟部次長曾文生31日至立院進行強化電網的報告，以「分散電網」為計劃核心。國發會2050年再生能源逾6成的目標，成為立院交鋒關鍵之一。國民黨立委孔文吉質疑，短期的再生能源目標為何？曾文生回應，2025年綠電發電占比僅能達到15.2%。孔文吉馬上接話說，跟非核家園的20%佔比目標有落差，曾文生含蓄才回應，是因為用電需求大增之故。

民進黨立委賴瑞隆呼籲，在發展再生能源時，不能只是注重太陽能跟風能，其他地熱、生質能與海洋能也要加強，更能將「儲能」納入條例中做出清楚的界定。曾文生回應表示，同意對「儲能」一詞應做出更明確的定義，有助於更廣泛的儲能應用。

千億改革電網

曾文生31日進行「強化電網千億預算計畫」報告說，台電檢討303停電事故後認為，強化人員管理風險意識、設備全面保養更新與強化電網韌性等三方面，其中強化電網的具體措施為「分散電網」，改變現在超高壓主幹線融通南北電力的狀況，並改為「分散直供」及「區域支援」，降低單一電網樞紐受衝擊後對供電的影響範圍。

此次計畫也分為短、中，長期的計畫，預計在10年完成電網韌性強化工作，包括，「分散大型電源直供用電中心」工程將於2年內完成；「樞紐變電所加強分群」等工程則會在5年內完成；至於「供電瓶頸區新建變電所」、「電變電所改建屋內化」、「強化固有主幹線」及「加速再生能源併網」等工程，需要拉長到10年來完成。

綠能轉型意外交鋒

而30日政府跨部會公布2050淨零碳排路徑圖，要拼2050年再生能源占總體發電的60%，引發外界的質疑。商總理事長許舒博表示，「理想跟現實之間總會有落差」，如風場開發不順利、光電面積有限等問題。更有業界人士指出，再生能源相當不穩定，同時又要淨零碳排，產業將陷入缺電困境。

曾文生會前接受媒體聯訪表示，淨零轉型如此大規模的改變，有很多挑戰要克服，包含加速強化電網韌性，和使用者協調、儲能建設、智慧調度應用與提高饋線效率等方面多管齊下。

國民黨立委孔文吉質詢表示，產業界質疑淨零路徑圖的目標是「天方夜譚」，想問次長有沒有信心達成目標？曾文生回應，6成到7成的再生能源發電是比照全世界的標準辦理，但因為台灣是工業基礎國家，用電量相對高，跟東亞國家比對後，與韓國目標相近、略高於日本。

孔文吉打斷並斥責說，「這個目標根本是不可能的事情！」，並追問再生能源的短期目標為何？曾文生說，據計算2025年會有15.2%的再生能源佔比。孔文吉馬上指出，距離蔡政府2025年佔比20%的目標有所落差。曾文生回答表示，因為國內用電增長、與再生能源完整發電需要時間，會再對此數字進行調整。

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