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周星馳為東航空難怒批外籍機師 他反駁：被「斷章取義」

香港01 / 文． 董欣琪
周星馳23日凌晨透過資深經理人陳震宇在微博代為發表感言。左圖擷自微博，右為聯合報系資料照
周星馳23日凌晨透過資深經理人陳震宇在微博代為發表感言。左圖擷自微博，右為聯合報系資料照

中國東方航空MU5735客機於周一（21日）在廣西梧州山區墜毀，搜救行動持續，事故原因仍在調查，事件引起各界關注，而神隱多時的周星馳亦罕見公開發聲，他在周三（23日）凌晨透過資深經理人陳震宇在微博代為發表感言，除了表示痛心之外，還對外籍退休機師David Newbery的言論表達不滿，怒批「冷血」、「帶有鄙視」，不過David Newbery日前接受傳媒訪問時就直指自己的言論被「斷章取義」，並表示不會因自己的言論後悔。

星爺在感言中提到在《時代》雜誌上看到David Newbery說「The Chinese are a bit paranoid about air safety...」他認為言論冷血，並感到氣憤。事實上這番言論出自美國《時代》雜誌網站一篇題為「為什麼東航客機墜毀事件對該國衝擊如此之大」的報道，文中David Newbery被問到對於東航墜機的看法，他分析了中國航空安全問題，而引起爭議的原話其實是「The Chinese are a bit paranoid about air safety and will go ballistic at this one without a doubt.」他解釋道他所指的「偏執」（paranoid）意思是因為中國在過去發生過多起飛航事故，所以更加重視航空安全，對今次的墜機事故亦極度重視。

David Newbery表示他所講的「The Chinese」是指「中國調查當局」，而不是中國人，所以原話可譯為「中國調查當局對於航空安全有點偏執，無疑將就今次事件尋根究底。」對於被星爺狠批言論冷血，質問他「如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎」，David就表示無論事故在哪裏發生，他的反應都是一樣，對捲入事件中的所有人表示同情，並希望可查出原因，避免再發生同類事件。David更澄清自己的言論絕不涉及種族或國家，並認為星爺反應過激，反而會令這成為一場牽涉種族主義的爭論，他強調自己只是作為一名機師對一單可怕的慘劇發表回應，他認為中國當局的調查工作是全面的，並會審視所有範疇，包括航機、機組人員、培訓程序、身體及精神狀態、航機設計、天氣、航空管制過程等，考慮到這些因素都可能造成意外發生。

退休機師David Newbery接受美國《時代》雜誌訪問，發表對於東航墜機的看法。TIME擷圖
退休機師David Newbery接受美國《時代》雜誌訪問，發表對於東航墜機的看法。TIME擷圖

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文章授權轉載自《香港01》

東航 空難 周星馳 機師

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