異地戀女友送驚喜...改機票卻搭「死亡班機」 未婚夫悲痛：相戀5年了

大陸東方航空MU5735航班21日在廣西以幾近垂直角度墜毀，經過連日搜索，今（23）日終於尋獲黑盒子，不過機上132位乘客下落不明，家屬心急如焚卻仍殷切期盼奇蹟發生。

陸媒《北青深一度》報導，一名鍾先生告訴記者，自己的未婚妻就在MU5735航班上，「我和她是異地戀，我們相戀5年了，感情很好。這次我們已經有4個月沒有見面了，非常想念對方」。

鍾先生表示，未婚妻原訂搭22日的航班來廣州見他，但由於未婚妻太想念自己，為了能早些見面，沒和他商量便改買了21日的機票，最終登上了「死亡班機」。

報導中還有另一位長年旅居國外的女子，母女已經很久沒有見面，母親因此決定去國外看望女兒。女子懊悔的是，她本來想為母親買22號的票，後來改買21號的票；本來想讓母親在上海轉機，卻因為當地疫情爆發改選了廣州。

在得知母親踏上了死亡班機後，女子悲痛地打電話給朋友，哭道「我沒有媽媽了，9000公尺那麼高，我媽媽很可憐的...一個人，幾年都沒見過我了」。