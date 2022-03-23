快訊

二戰來最慘紀錄 攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

異地戀女友送驚喜...改機票卻搭「死亡班機」 未婚夫悲痛：相戀5年了

聯合新聞網 / 綜合報導
距東航MU5735失事至今已過兩日，機上132位乘客仍下落不明，家屬殷切期盼奇蹟發生。圖／取材自微博
距東航MU5735失事至今已過兩日，機上132位乘客仍下落不明，家屬殷切期盼奇蹟發生。圖／取材自微博

大陸東方航空MU5735航班21日在廣西以幾近垂直角度墜毀，經過連日搜索，今（23）日終於尋獲黑盒子，不過機上132位乘客下落不明，家屬心急如焚卻仍殷切期盼奇蹟發生。

陸媒《北青深一度》報導，一名鍾先生告訴記者，自己的未婚妻就在MU5735航班上，「我和她是異地戀，我們相戀5年了，感情很好。這次我們已經有4個月沒有見面了，非常想念對方」。

鍾先生表示，未婚妻原訂搭22日的航班來廣州見他，但由於未婚妻太想念自己，為了能早些見面，沒和他商量便改買了21日的機票，最終登上了「死亡班機」。

報導中還有另一位長年旅居國外的女子，母女已經很久沒有見面，母親因此決定去國外看望女兒。女子懊悔的是，她本來想為母親買22號的票，後來改買21號的票；本來想讓母親在上海轉機，卻因為當地疫情爆發改選了廣州。

在得知母親踏上了死亡班機後，女子悲痛地打電話給朋友，哭道「我沒有媽媽了，9000公尺那麼高，我媽媽很可憐的...一個人，幾年都沒見過我了」。

東航 空難 機票 轉機

延伸閱讀

東航空難遺物「平安扣」紙片為直播女孩所有 同事：原本是去廣州做直播

原要搭東航失事航班 男聽妻7字真言躲一劫：救了我

疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

東航空難女乘客36歲準備結婚 未婚夫請假接機未接到人

相關新聞

連日搜索 東航空難現場發現部分人體組織碎片

據財聯社報導，「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部23日晚間在廣西梧州舉行第三場新聞發布會。會上指出，事發現場已發...

東航語音記錄器連夜送北京 專家：修復可能性很大

23日下午尋獲的東航黑盒子初定判定是語音記錄器（CVR），已連夜送往北京民航專業機構進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要...

異地戀女友送驚喜...改機票卻搭「死亡班機」 未婚夫悲痛：相戀5年了

大陸東方航空MU5735航班21日在廣西以幾近垂直角度墜毀，經過連日搜索，今（23）日終於尋獲黑盒子，不過機上132位乘客下落不明，家屬心急如焚卻仍殷切期盼奇蹟發生。...

東航空難遺物「平安扣」紙片為直播女孩所有 同事：原本是去廣州做直播

東航MU5735的搜救工作正進行，在失聯人員的隨身物品中，發現一張手寫「平安扣」紙片，雲南德宏做珠寶生意的陳先生23日表...

墜機撇人為？ 東航：飛行員健康良好、家庭和睦

中國東方航空MU5735航班21日在廣西以幾近垂直角度墜毀後，引發人為因素的揣測。中國民航官員今天說，失事前天氣適航，機...

東航：已做好全部123名旅客的家屬對接和保障

在23日晚的「3·21」東航MU5735空難大陸國家應急處置指揮部第三場記者會上透露，東航客戶委員會總經理上官雪民表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。