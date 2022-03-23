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原要搭東航失事航班 男聽妻7字真言躲一劫：救了我

香港01 / 布萊恩／報導
工作人員在東航MU5735客機墜毀事故現場搜索黑匣子。 新華社
工作人員在東航MU5735客機墜毀事故現場搜索黑匣子。 新華社

東方航空MU5735波音737客機墜機引起關注。重慶一名男子向傳媒表示，原先自己要搭上該航班，惟由於妻子要求他「多待一天不行嗎」，於是臨時改了上飛機時間，結果因此躲過一劫，讓他感到被妻子救了一命，十分慶幸。

《中國報》報導，重慶32歲胡姓男子在渝中區定居，因工作關係經常搭乘飛機穿梭各省，「每年基本上要飛七、八十次」，無法兼顧家庭，胡男與妻子決定將1歲多的孩子送回雲南娘家，請岳父母代為照顧。

上周四（3月17日）胡男與妻子到雲南陪孩子，由於今日（3月23日）要到廣州講課，故原計劃預訂了周一（3月21日，事發當日）飛機，乘坐的就是東方航空MU5735出事航班。

不過，胡男與妻子商量周一搭機離開，妻子卻不滿地問，「23日上課，為什麼非要21日走？」，還嗆他「多待一天不行嗎？」，而且孩子周一要接種疫苗，「我想着自己長期出差，陪孩子的時間不多，能陪孩子打針就去吧」，於是把機票推遲一天。

至周一當天，因孩子突然肚瀉沒有接種疫苗疫苗，胡男起初還埋怨浪費了一天時間，不料下午即看到東方航空MU5735航班墜機新聞，看後全身發抖，感謝妻子及孩子救了他一命。

胡男又提到，東方航空MU5735航班事故發生後，很多親友、同事都表示「真是萬幸！」，而東方航空已主動退票，他也決定改搭高鐵前往廣州。

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文章授權轉載自《香港01》

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