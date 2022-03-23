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東航垂直下墜 專家：只有嚴重事故或自殺才會如此墜毀

香港01 / 歐敬洛／報導
東航一架客機墜毀，民航局表示他們仍正尋找黑盒。圖為救援人員在廣西梧州藤縣開展救援。 中國新聞社
東航一架客機墜毀，民航局表示他們仍正尋找黑盒。圖為救援人員在廣西梧州藤縣開展救援。 中國新聞社

東方航空一架客機，在3月21日發生意外墜毀，造成全機132人死亡。民航局表示他們仍正尋找黑盒，並指以現場所得資料，要判斷意外發生原因可能需要較長時間。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，飛機損毀非常嚴重，目前難以對事故原因有清晰的判斷，同時指出尋找俗稱黑盒的飛行紀錄儀十分重要。

根據飛機發出的飛行紀錄，飛機在事發前突然從2.9萬英尺急降至7400英尺，然後一度爬升至8600英尺後再度急降墜毀。民航局表示在事發期間機組人員未有聯絡或回應控制中心的呼叫，根據東航所指，9名機組人員健康狀態合乎執勤。

駕駛室內的3名機組人員中，兩人經驗十分豐富。其中駕駛有7000小時飛行經驗，副駕駛更有3萬小時飛行經驗，至於最後一人是正在接受訓練的飛行員。

因飛機設計關係，在正常飛行姿勢下即使飛機失去引擎動力，亦不會垂直墜毀，因此很大機會是發生嚴重事故。澳洲航空專家漢斯福德（Neil Hansford）表示，雖然目前仍未知道是甚麼原因導致飛機突然俯衝，但他表示摒除機件故障可能，會有4個原因：第一是機師自殺、第二是與軍機相撞、第三是飛機被導彈擊中、第四是機上有炸彈爆炸。

UKaviation專家格辛（Sally Gethin）表示，在已知數據中，可見機師在墜毀前一度試圖挽救飛機但失敗。但她指出在飛機高速下墜時所有乘客與機組人員應已失去意識，在飛機於7400英尺再度上升時，可能是一位或多個機組人員甦醒過來嘗試挽救飛機，但這種操作往往是困難的。

航空專家兼 Airlineratings.com 主編托馬斯（ Geoffrey Thomas ）指出，由於控制塔未有接到飛行員的求救，代表事態發生突然而且是災難性的故障，可能是由重大的結構損毀或炸彈導致，但也不排除是機師自殺，因此必須尋回黑盒調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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