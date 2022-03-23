東航空難／墜機時乘客會怎樣 機師正在做什麼？

東方航空公司編號MU5735的波音737客機3月21日由昆明飛往廣州時，在廣西梧州上空出事墜毀。事發時機上載有132人，包括123名乘客及9名機組人員。搜索人員23日已發現罹難者遺體。搜索行動仍在進行中。

空難令機上人員的家人親朋極度悲痛，苦於無法彌補的遺憾。他們部份人也許會想，死者生前最後的時刻，是否在極度恐懼與痛苦中渡過。根據名為@jade.loves.crime的TikTok帳戶發影片所講，這些感受可能是短暫的。

名為@jade.loves.crime的TikTok帳戶發布的內容與死亡有關，包括不同方式的死亡的感受，還有圍繞它的故事。其中一段影片，就是談及身在快將出事飛機的乘客經歷。

jade.loves.crime的影片內容開始變糟，因它在描述人體在這情況下會發生什麼。

片中指出，倘飛機向下俯衝，乘客將不會在這可怕的情況下保持清醒。但在失去意識前，乘客可能會感受「無重力狀態」，周圍的物件以及人的手臂都會像在太空中盤旋一般。

來到飛機墜落在地時，因重力太大，它料會粉碎人的骨骼並摧毀器官，但乘客不太可能感覺到。

jade.loves.crime稱，如飛機是在空中爆炸，乘客會在飛機墮地前死亡：「爆炸會在飛機上撕開一個大洞，導致爆炸式減壓，在乘客身上的壓力差能將人撕成碎片。你將失去視力，接着是清晰的思緒，最後在自由落體一瞬間，所有意識消失殆盡。」

jade.loves.crime稱坦白說，這聽起來是可怕，但相對是無痛楚以及快速。

在國際航空安全調查員協會（International Society of Air Safety Investigators）任職的法里爾（Tom Farrier）在網上問答網站Quora答覆網民提問，稱飛機墜毀前機組人員會忙着處理事情，無暇通過廣播向乘客說話。但乘客也可能會被告知，為準備將要發生的事，做什麼是恰當的。

有一位名為克萊門特（Alan Clement）的機師回應稱，乘客被告知的資訊內容，取決於距離撞擊尚有多少時間。他寫道：「如尚有時間，機組人員會發出『為撞擊做好準備』的命令……但如果駕駛艙內工作量太大，或者時間太少，這可能就不說了。」

有一名美國航空公司前員工補充說，在一部飛機快將墜毀時，乘客永不會被告知有關事實。

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文章授權轉載自《香港01》