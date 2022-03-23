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東航空姐登機前「留4字」成最後通話 丈夫淚崩
東方航空MU5735波音737客機周一（3月21日）由昆明飛往廣州時，於廣西梧州上空墜機，機上人員共132人，包括123名旅客及9名機組人員生死未卜，救援行動仍在持續。
不少親友都趕到東航公司等候消息，有涉事航班空姐的丈夫崩潰哭訴，航班起飛前他與妻子的電話通訊，對方留下四字「她要飛了」就掛電話，沒想到是出事前最後一次通話，隨後就接到飛機墜毀消息。儘管希望渺茫，他仍深深盼望妻子平安。
據《瀟湘晨報》報道，榮先生的妻子34歲，是涉事航班空姐，工作10年以來每一次都平安落地。他憶述，妻子昨日（3月21日）早上9時左右、上飛機前最後一次聯繫他，當時妻子叫他回電話，「我回了，她告訴我：『她要飛了。』」，便掛斷電話。
沒想到，數小時後榮先生就接到東方航空MU5735波音737客機墜機消息，而早上的簡單通話，竟是出事前夫妻間最後一次通話。榮先生得悉妻子出事陷崩潰，即趕往東航公司等候消息，「老婆，妳等我，我馬上來」。他說，目前機組人員及乘客的家屬，都在東航公司內等待消息。
據最新消息，墜機現場發現失事飛機部份殘骸碎片，以及散落、燒壞的身份證件、錢包等物品，目前尚未發現機上失去聯絡的人員。有現場救援人員表示，由於飛機墜毀現場在山林間，增加飛機黑盒搜尋難度。另外，梧州氣象部門預報，今天可能會降雨，甚至出現大雨，或為現場救援帶來考驗。
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文章授權轉載自《香港01》
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