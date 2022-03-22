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東航空難機上132人生死未卜 現場救難人員：發現罹難者遺體

香港01 / 姜庚宇
東航一架波音737客機於梧州失事，圖為散落的飛機殘骸。中新社
東航一架波音737客機於梧州失事，圖為散落的飛機殘骸。中新社

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。據央視周二（22日）報導，在東方航空MU5735航班墜毀的現場，救援人員已建立前線指揮部，墜機現場明火已撲滅，發現了遇難者遺體。

報導引述廣西梧州市消防救援支隊政治委員歐靈稱：「我們協助搜索飛機殘骸，搜救生還者等。我們這組沒有找到生還者，但看到比較大的碎片機翼，（遇難者）遺體」。

他還表示，梧州消防來了120人、25輛車，還有應急、民兵、武警、公安等其他部分；搜救最大障礙就是照明，現在大型的供電裝置、照明裝置沒辦法進來。

根據「飛常準」資料顯示，MU5735在周一（21日）下午2時20分時，飛行高度是8869.68米，但在隨後的兩分鐘內，120秒內，飛機高度驟降了7000多米，快速地墜落後，失去了任何消息。

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文章授權轉載自《香港01》

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