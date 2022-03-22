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東航墜機 國台辦：失事客機上沒有台灣旅客
大陸國台辦剛剛確認，經大陸有關部門初步核查，東航失事客機上沒有台灣乘客。
另據廣西台辦消息，廣西有關方面沒有得到任何空難航班上有台灣人的消息。
據大陸民航局消息，3月21日，東方航空一架波音737客機（MU5735）在執行昆明到廣州的航班任務時，於梧州上空失聯並墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。目前沒有發現失聯者。
昨天下午，東航啟動了應急機制，派出工作組趕赴現場。
目前，失事客機的黑盒子仍未找到。失事原因，大陸有關部門正在調查中。
失事飛機機型為B737-800，於2015年6月22日交付東航雲南分公司，機齡6年8個月。
東航已將該公司所有B737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中航班落地後將不再執行航班。
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