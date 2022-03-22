東航MU5735空難｜官網瞬間變黑白：頁面代碼啟用「sad theme」

中國東方航空一架搭載132人的波音737客機昨(21)日下午2點20分左右墜毀，目前事故原因和傷亡人數皆未明朗；一名稱是該失事飛機執勤的空姐丈夫表示，妻子已為東航工作10年，每次出勤皆是安全落地，兩人習慣在起飛前互傳訊息、通電話，他回憶與妻子可能是最後一通的電話內容，焦急萬分。

2022-03-22 09:08