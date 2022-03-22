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東航MU5735空難｜官網瞬間變黑白：頁面代碼啟用「sad theme」
3月21日東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。
當日下午4時50分左右，東方官網及海外版站點所有頁面已變為黑白色調。《香港01》記者翻查網頁原始碼，發現東航官網全局啟用了一個名叫「sad-theme」的樣式表。
記者繼續翻查名為「sad-theme」樣式表原始碼，發現正是用作將頁面內容改為灰階。
另外，波音中國的官網也已將頁面設定為黑白，但全球官網未有這樣做。01記者查詢波音中國官網頁面原始碼，發現是直接在頁面上定義了將灰度變為100%。
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文章授權轉載自《香港01》
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