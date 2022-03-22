東航空姐最後通話僅留4字 夫看新聞才知出事崩潰衝公司

中國東方航空一架搭載132人的波音737客機昨(21)日下午2點20分左右墜毀，目前事故原因和傷亡人數皆未明朗；一名稱是該失事飛機執勤的空姐丈夫表示，妻子已為東航工作10年，每次出勤皆是安全落地，兩人習慣在起飛前互傳訊息、通電話，他回憶與妻子可能是最後一通的電話內容，焦急萬分。

根據新浪網轉載陸媒《瀟湘晨報》報導，一名自稱是機上空姐先生的榮先生表示，妻子和他同年齡，24歲就在中國東方航空公司工作了，如今執飛已滿10年，他是在新聞播出後才知道老婆出事，回憶起兩人的最後一通電話，在下午1點10分起飛的數小時前，妻子約莫在當日上午9點請他回電，然而在他回電後卻只通話一下就掛斷，沒想到這可能是最後一次聽到妻子的聲音，空姐妻在電話的一頭跟他說：「我要飛了」。

榮先生在事故後直奔東航，在心裡直說：「老婆，妳等我，我馬上來」。他表示目前包括機上的工作人員與乘客的家屬都在公司內焦急地等待進一步的消息。

由於目前搜救人員儘發現大量的飛機殘骸，但未見罹難者的遺體，在事態不明下，更讓所有家屬們心焦。