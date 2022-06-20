快訊

曾是《食神》取景地！「珍寶海鮮舫」意外沉沒南海 水深逾千米打撈困難

21歲政大女學生騎車「高速自撞」 人拋飛15米顱內出血亡

可惜！找無買家 亞洲最大豪華郵輪「環球夢二號」 恐難逃報廢命運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房貸升到2％超恐怖？ 股魚「曾戶頭剩5萬」背更高利率

聯合新聞網／ 綜合報導
央行連二升息，房貸族近期壓力再增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片
央行連二升息，房貸族近期壓力再增加。示意圖。圖／聯合報系資料照片

央行跟進美國連兩升息，房仲業者估最快年底前，房貸息將上看2%追上14年前、2008年金融海嘯前的水準。投資達人股魚回憶當年買房，浮動利率2.7%左右，甚至沒有30年期房貸的政策。

股魚在臉書「股魚-不看盤投資」表示，當年房東把房子留給其他人，因此被迫搬遷，有了提早買房的念頭。當時研究最好的利率條件也不過20年期、浮動利率2.7％左右，沒有如今的30年期房貸，「付完頭期交屋後買完基本小家電，帳戶只剩5萬多，真的有一種重頭來過的感覺」。

股魚坦言，沒有提前還款的動力，不論市況好壞，資金都放在股市居多，一邊投資、一邊還房貸。背房貸初期很痛苦，過著沒什麼玩樂的生活，但隨著貸款本金下降，加上投資股票獲利，偶爾會安排出國旅遊轉換心情。

未來房貸息升到2％很恐怖？股魚則認為，只要不過度槓桿買入超出能力可負擔的房子，其實也沒那麼嚴重，就算近期從1.31％升到1.7％，但仍有30年或40年、寬限期可選擇運用，並分析「過去的低利環境，讓房價增長了不少，或許利息上升降低貸款能力的同時，也能讓增長的房價帶來降溫的效果」。

林智群律師也表示，「大家都羨慕幾十年前房價低，但那個時候的利率是8%甚至10%」，兩者對比是「有一好就沒兩好」。

網友紛紛回應「看過7%房貸的，真的覺得2%真的沒啥感覺」、「78年時朋友買房，房貸利率13%」、「我家買過13%的270萬繳完房貸時，已經繳了4百多萬了」，還有人寧願高利率買昔日的房價「房價一直漲，薪資都不動」、「房價不同，貸款總額不同，月付額不同，薪資房價比不同，沒可比性」。

央行 升息 房貸

相關新聞

房貸升到2％超恐怖？ 股魚「曾戶頭剩5萬」背更高利率

央行跟進美國連兩升息，房仲業者估最快年底前，房貸息將上看2%追上14年前、2008年金融海嘯前的水準。投資達人股魚回憶當年買房，浮動利率2.7%左右，甚至沒有30年期房貸的政策...

預期央行升息循環還沒完 5年債利率1.08%創逾七年新高

美台央行同步啟動升息循環，債市「空」襲警報未止。中央銀行今（20）日標售5年期公債，得標利率落於1.08%，創下逾七年新...

升息！苦日子來了？小資房貸族一成薪水蒸發

跟進Fed，央行啟動防禦性升息半碼0.125%。半年連2升， 購屋貸款利率，恐突破2字頭關卡。土地市場迎來「六大利空」：限貸、限期開發、打炒房、疫情、通膨狂飆、囤房稅與升息。苦日子真的來了？

200萬房貸戶 利率恐衝2%

央行連二度升息，200萬指數房貸舊戶，最快7月起，房貸息恐衝破1.7%達1.73%~1.76%左右；新貸戶的地板價也將從...

4月新貸戶數 近八月新低

3月央行升息1碼、4月又逢疫情，讓房貸新戶卻步了。據金管會統計，全體國銀4月底房貸戶數達200萬5,094戶，較3月僅增...

國銀土建融地板價 升至2.175%

中央銀行上周四（16日）理監事會議決議升息半碼（0.125個百分點），公股行庫陸續宣布調高存款利率，房貸與土建融利率也將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。