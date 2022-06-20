房貸升到2％超恐怖？ 股魚「曾戶頭剩5萬」背更高利率

央行跟進美國連兩升息，房仲業者估最快年底前，房貸息將上看2%追上14年前、2008年金融海嘯前的水準。投資達人股魚回憶當年買房，浮動利率2.7%左右，甚至沒有30年期房貸的政策。

股魚在臉書「股魚-不看盤投資」表示，當年房東把房子留給其他人，因此被迫搬遷，有了提早買房的念頭。當時研究最好的利率條件也不過20年期、浮動利率2.7％左右，沒有如今的30年期房貸，「付完頭期交屋後買完基本小家電，帳戶只剩5萬多，真的有一種重頭來過的感覺」。

股魚坦言，沒有提前還款的動力，不論市況好壞，資金都放在股市居多，一邊投資、一邊還房貸。背房貸初期很痛苦，過著沒什麼玩樂的生活，但隨著貸款本金下降，加上投資股票獲利，偶爾會安排出國旅遊轉換心情。

未來房貸息升到2％很恐怖？股魚則認為，只要不過度槓桿買入超出能力可負擔的房子，其實也沒那麼嚴重，就算近期從1.31％升到1.7％，但仍有30年或40年、寬限期可選擇運用，並分析「過去的低利環境，讓房價增長了不少，或許利息上升降低貸款能力的同時，也能讓增長的房價帶來降溫的效果」。

林智群律師也表示，「大家都羨慕幾十年前房價低，但那個時候的利率是8%甚至10%」，兩者對比是「有一好就沒兩好」。

網友紛紛回應「看過7%房貸的，真的覺得2%真的沒啥感覺」、「78年時朋友買房，房貸利率13%」、「我家買過13%的270萬繳完房貸時，已經繳了4百多萬了」，還有人寧願高利率買昔日的房價「房價一直漲，薪資都不動」、「房價不同，貸款總額不同，月付額不同，薪資房價比不同，沒可比性」。