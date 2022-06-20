升息！苦日子來了？小資房貸族一成薪水蒸發

跟進Fed，央行啟動防禦性升息半碼0.125%。半年連2升， 購屋貸款利率，恐突破2字頭關卡。土地市場迎來「六大利空」：限貸、限期開發、打炒房、疫情、通膨狂飆、囤房稅與升息。苦日子真的來了？

台灣時間16日凌晨，該來的還是來了。為壓抑通膨巨獸，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%。調升幅度破28年新紀錄，1994年以來最大。

隔天，台灣央行召開第二季理監事會議後，拍板跟進升息半碼0.125%。利率半年連2升。專家推估，若全年升息3碼，重貼現率將達1.875%。意即，五大行庫新承做購屋貸款利率將一舉突破2字頭。

根據主計總處的最新預測，2022年的經濟成長率預估仍達3.75%。台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，這反應台灣經濟還算健康成長。然考量內需仍受疫情衝擊，央行只升息半碼，預估下半年房市將呈現「量縮價緩漲」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，自從2008年至2009年金融海嘯，央行數度降息因應後，房貸利率13年來維持低點。如今為抗通膨巨獸，升息大勢底定，年底房貸利率可能重返2%以上。

以今年實質經常性薪資約4.1萬元推算，貸款千萬的小資雙薪家庭，升息3碼，等同薪水瞬間蒸發約一成！

苦日子來了！小資房貸族如何趨吉避凶？

張旭嵐也提醒，除了升息，下半年可能還有其他信用管制政策，建議購屋族自我「壓力測試」，重新盤點資產，去蕪存菁，減輕貸款壓力。計畫購屋者，應以高標準估算購屋成本，財務忌過度槓桿，升息才不會措手不及。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛觀察，美國放手升息，因為5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，刷新40年紀錄。為遏止通膨惡化至無法收拾，拜登甚至「面對面」力挺Fed主席鮑爾利率政策轉鷹，原本全年調升1.875%的預期將調高到3.375%。

台灣4月消費者物價指數年增率為3.39%，亦創十年新高。此外，生產者物價指數年增率達14%，進口物價指數年增率跳升至17%，更創下42年新高，顯見通膨與「弱台幣」已讓台灣陷入「輸入性通膨」陰影，美國升息，台灣更沒有落隊的空間。

央行為抗通膨升息，也壓抑過熱房市。黃舒衛觀察，房市步入升息循環階段，市場衰退、不確性大增，交投已冷。

土地交易首當其衝。對比去年同期，利息增幅近兩成，再加上土建融貸款成數下調、工料成本飆漲、限期開工禁令、內政部打炒房、地方政府開徵囤房稅等六大利空黑天鵝，讓土地市場重摔。

根據瑞普萊坊統計，截至今年6月15日，交易金額716.6億，較去年同期大跌40%。升息後的交易量僅剩去年同期的1／3，220.4億，是2017年以來新低。推估，連續升息後，土地交易會更冷。

相較於土地，通膨下的漲租預期，以及自用剛需，都讓商用不動產成了房市資金避險聖地。黃舒衛分析，股債若雙跌，避險資金會持續轉進收益率較高的工業地產、開發型投資及中南部低基期物件。

升息加上政府打炒房連環拳，黃舒衛觀察，住宅投資客已快速退場，僅剩置產投資族的包租公還在觀望，如今隨著升息幅度加大，速度加快。包租公利差被快速擰乾。

預料，最快年底前，房貸利率就會升到2%，直接追上14年前次貸風暴的水準，屆時，恐連「買房抗通膨」的置產族也會消失。

台灣本土疫情毀了329、520檔期，眼看，好不容易將迎來解封，又遇升息衝擊。黃舒衛示警，房市「五窮六絕」將現，恐直接衝擊928檔期。過去房地產七年一輪景氣循環的魔咒，恐將成真！

（本文出自2022.6.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）