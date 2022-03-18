聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行升息1碼房貸增多少？專家自製計算機秒算金額

聯合新聞網 / 綜合報導
升息過後房貸族的負擔也將加重。圖/聯合報系資料照
升息過後房貸族的負擔也將加重。圖/聯合報系資料照

美國聯準會日前宣布升息一碼，中央銀行也於昨(17)日宣布跟進，並從今日起生效。而升息後隨之也影響房貸族的負擔將加重，有專家就自製「房貸升息計算機」，方便民眾計算未來到底該繳多少房貸。

臉書粉專「Ａ大的理財心得分享＿ameryu」分享自製的「房貸升息計算機」，並表示可能會有人對升息有疑慮，不知道未來到底要繳多少房貸，便分享此方法，讓大家可以下載回去，自己計算。

粉專也有附圖分享，以本金1千萬來計算，利率為1.310%，年限為30年，輸入Excel表格裡後，就會自己計算出升息後的月繳房貸約3萬4801元，比原本要繳的3萬3608元多出1193元。

另外，內政部不動產資訊平台也提供了「房貸試算計算機」，民眾可以手動輸入貸款總金額、房貸年限、寬限期、第一階房貸利率、第二階段房貸利率以及第三階段房貸利率就能算出結果。

央行 升息

相關新聞

她問「央行升息1碼可以讓房價掉下來嗎？」網：只有眼淚掉下來

央行升息，讓不少小資族心碎，房貸族擔心負擔更重，租屋族也擔心房東有新理由漲房租。作家黃大米也在她的臉書粉絲專頁發文，「央行升息一碼，你們覺得可以讓房價掉下來嗎？」引起熱烈回響。

央行升息1碼房貸增多少？專家自製計算機秒算金額

美國聯準會日前宣布升息一碼，中央銀行也於昨(17)日宣布跟進，並從今日起生效...

央行閃電升息1碼 瑞銀估今年還會再升2次

央行從今天起調升貼放利率1碼，政策利率調高到1.375%。瑞銀今做出最新預估，台灣央行今年會再升息2次，每次升半碼（0....

央行升息一碼 是否跟進調整利率？中華郵政回應

央行昨宣布升息一碼，政策利率提高到1.375%，回到疫情前、2020年3月的情況。台銀今也宣布從，下周一起調升新台幣存款...

央行升息是不得不的決定 但擋得了停滯性通膨噩夢嗎？

美國聯邦準備理事會（Fed）16日宣布調高利率1碼（0.25個百分點），為2018年來首度升息，台灣中央銀行昨天也召開今年首場理監事會，罕見同步跟進升息1碼。這是央行總裁楊金龍任內首度調升利率，調幅為15年來最大。楊金龍自己說，升息1碼「是勇敢的決定」。但真的是勇敢，還是不得不然？

升息加大民眾貸款壓力 蘇貞昌允各部會研討減壓政策

央行宣布升息一碼，民眾背負房貸、學貸壓力恐加大。民進黨立委郭國文今於立法院質詢行政院長蘇貞昌，面對升息造成民眾生活壓力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。