央行升息1碼房貸增多少？專家自製計算機秒算金額

美國聯準會日前宣布升息一碼，中央銀行也於昨(17)日宣布跟進，並從今日起生效。而升息後隨之也影響房貸族的負擔將加重，有專家就自製「房貸升息計算機」，方便民眾計算未來到底該繳多少房貸。

臉書粉專「Ａ大的理財心得分享＿ameryu」分享自製的「房貸升息計算機」，並表示可能會有人對升息有疑慮，不知道未來到底要繳多少房貸，便分享此方法，讓大家可以下載回去，自己計算。

粉專也有附圖分享，以本金1千萬來計算，利率為1.310%，年限為30年，輸入Excel表格裡後，就會自己計算出升息後的月繳房貸約3萬4801元，比原本要繳的3萬3608元多出1193元。

另外，內政部不動產資訊平台也提供了「房貸試算計算機」，民眾可以手動輸入貸款總金額、房貸年限、寬限期、第一階房貸利率、第二階段房貸利率以及第三階段房貸利率就能算出結果。