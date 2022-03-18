她問「央行升息1碼可以讓房價掉下來嗎？」網：只有眼淚掉下來

央行昨(17日)宣布升息1碼（0.25個百分點），政策利率調高到1.375%。央行升息不讓人意外，但直接升1碼卻跌破大家眼鏡。央行總裁楊金龍說，升息三條件都已達到，但一次升1碼，「是勇敢的決定」，而央行上次升息已經是2011年6月的事了。

央行升息，讓不少小資族心碎，房貸族擔心負擔更重，租屋族也擔心房東有新理由漲房租。作家黃大米也在臉書粉絲專頁發文，「央行升息一碼，你們覺得可以讓房價掉下來嗎？」引起熱烈回響。

網友嘆息，「不會，那要很多很多個1碼」、「政府本來就沒有要讓房價下來的意思啊」、「我看是我們掉下來吧」、「想得美，即使利率回到卅年前，房價也不會回到十年前」、「不會，多一個漲價的理由而已」、「升息是為了通膨，不是要打房」。

首購族很傷心，「唯一掉下來的，只有我的眼淚」、「好不容易湊到頭期款買了人生第一間房子，結果2月交屋，3月就升息...哭哭」、「房東立刻通知，我很有良心。房租只+1000」、「只有我的存摺數字會掉下來」、「加速我剩下一點點房貸要儘快清掉的決心」、「我是差那點利息錢的人嗎？我缺的是本金啊」。

根據內政部不動產資訊平台的房貸試算，假若原本貸款1000萬，利息1.50%計算，房屋貸款20年，每月負擔48,255元，房屋貸款30年，每月負擔34,521元。假設升息1碼後，利息變成1.75%，房屋貸款20年，每月負擔為49,413元，房屋貸款30年每月負擔35,724元，等於20年房貸每月要多負擔1,158元，30年房貸要多負擔1,212元。想知道升息後自家房貸的變化，可以按此試算。