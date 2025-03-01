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國中生不治遭霸凌餵毒？南市府追查

聯合報／ 記者周宗禎袁志豪吳淑玲邵心杰／台南報導
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影

台南一名國一學生24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒，要求查明死因還公道。教育局指出，除要求學校配合檢警調查，並已啟動霸凌調查程序，由外聘委員加速訪談與調查，查明真相。檢方後天剖驗釐清死因。

死者的媽媽前天貼文並附上醫院診斷證明，指兒子死因不明，抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，且有學生指證兒子長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強餵毒咖啡；死者的父親昨天也表示，兒子不可能碰毒品，希望司法查明死因，還兒子公道。

據了解，檢警相驗時就死者外觀看不出有外力介入，因死因不明確，診斷證明書記錄死者24日凌晨3點55分送到急診，於上午8點27分死亡，醫師診斷為痙攣、未明示原因導致心跳休止、疑似腦膜炎或毒藥物中毒。檢方指出，為釐清死因，後天安排法醫師剖驗、採檢體化驗毒藥物反應等，待結果出爐才會明朗。

此案引起社會關注，也有不少民代要求盡速查明真相。市長黃偉哲說，全案已由檢警偵辦，仍要求教育局徹底調查，釐清真相。

市府昨天找來白河警分局長施宇峰、教育局長鄭新輝及死者就讀學校的校長，說明此案相關時序與校方處置過程，對於兩名被控「餵毒」的學生，警方尿液藥物初步篩檢呈「陰性」反應，市府強調有無霸凌會查清楚，給死者與大眾交代，希望大眾不要以訛傳訛，對學校及無辜的學生造成二次傷害。

校長表示，1月23日死者曾與同學和學長發生口角衝突，導師獲悉後即介入處理並與家長聯繫，直到24日死者家長反映死者疑遭霸凌，校方立即完成校安與社政通報並啟動因應。

校方指出，死者生前由祖母照顧，有服用過動藥劑，之前祖母稱死者感冒不舒服請假，並提到在家中有行為異常，19日老師發現死者身心狀況不佳，有認不得人、眼神無法對焦、拿不穩筆、無法數數等狀況，帶到醫院就醫，醫院才排定24號要進一步檢查，未料發生不幸。

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霸凌

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