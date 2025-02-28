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國中生疑被餵毒猝死 爺爺揭遭霸凌時間：孫子絕對沒有吸毒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
國中生的爺爺今天受訪指出，「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」。記者袁志豪／翻攝
國中生的爺爺今天受訪指出，「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」。記者袁志豪／翻攝

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似在校被霸凌餵毒；國中生的爺爺今天受訪指出，「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」。

爺爺表示，每天都送孫子去搭校車，放學時校車還沒到，他就在那邊等；孫子不會跟不明的同學出去，就算是假日也沒有，孫子雖然沒說在學校有沒有發生什麼事，但他會問在校跟同學相處狀況，孫子都說沒事。

爺爺表示，一個好好的13歲孩子，看著奇美醫院急救到宣告不治的過程；醫院說孫子的身高、體重，該驗的都驗了，檢驗的資料都有，絕對不是因為疾病往生，所以他合理懷疑，是身體內有毒藥物的成分。

爺爺說，側面了解，孫子有被霸凌，而且從上學期就開始，是高年級的學生所為；他說「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」，他希望講的人可以出面作證，希望能還孫子一個公道。

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國中生的爺爺今天受訪指出，「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」。記者袁志豪／翻攝
國中生的爺爺今天受訪指出，「我的孫子絕對沒有吸毒，但有聽說他被人餵毒」。記者袁志豪／翻攝

吸毒 國中生 霸凌

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