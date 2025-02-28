13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似在校被霸凌餵毒；國中生的奶奶今天受訪痛哭泣不成聲，一個孫子她從小帶到大，無緣無故就這樣走了，難道不能要一個公道嗎？

國中生奶奶今天受訪指出，本月20日當天孫子就怪怪的，叫他也不理，叫他喝茶，感覺會怕，連說「有加料、有加料」；「我就想說，這孩子怎麼會變這樣，本來是很活潑、很愛用手機的人，一直說肚子痛，帶去診所看完，吃了藥，還是喊痛」。

奶奶說，後來帶回家，她跟孫子一起睡，結果孫子睡夢中害怕一直喊「阿嬤，趕快起來，人來了，趕快走，不要弄我、不要弄我」，讓她覺得這孩子真的不對勁；她再帶孫子去精神科看，醫院請她轉至嘉義長庚，說周五（21日）住院。

她表示，因為周六、日也沒醫生，她協調能否改到周一（24日）住院，醫生說可以；結果23日晚間孫子又出現異狀，連喊「阿嬤、阿嬤，救我、救我」，她也不知道發生什麼事，趕緊安慰說，「你別怕、你別怕，阿嬤在這」，她想孫子可能身體裡面在痛。

奶奶說，不知道孫子到底是什麼情形，只好叫救護車，送到奇美醫院，後來醫生說心臟停止、宣告不治；她說一個好好的孩子，怎麼會忽然間就這樣走掉，醫院檢查，孫子的腦、身體都好好的，為什麼心臟會突然停止？

她哽咽說，一個孫子自己從小帶到大，無緣無故就這樣走了，怎麼會不傷心？難道不會追究，到底是什麼原因，讓孫子無緣無故就走了，只希望知道的人可以告訴家屬。

奶奶表示，孫子從生出來，就是她顧，照顧到這麼大，孩子很乖，送去上學都是阿公載，會去的地方就是家裡、學校而已，回來也只是看手機、寫功課，怎麼會忽然間心臟衰竭，讓她十分傷心，也不得不讓家屬懷疑。

她說至痛哭泣不成聲，「想替孫子要一個公道，不要讓孫子走了，還放不下、有怨氣，希望讓孫子能夠好好走，當一個小天使」。

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