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影／台南國中生傳遭霸凌「餵毒」猝死 市府揭尿篩結果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影

台南某國中學生傳遭霸凌、「餵毒」，市府下午找來白河警分局長施宇峰、某國中校長、教育局長鄭新輝大動作開說明會，展示案件相關時間序與校方處置過程。兩名被控「餵毒」學生警方尿液藥物初步篩檢呈「陰性」反應。強調有無霸凌會查清楚給死者與大眾交代。

鄭新輝表示，相關檢驗與致死原因都希望盡速公布。後續還會擴大對有疑慮的學生進行篩檢，是否有校外人士涉入、到兩名學生家撒冥紙與公布門牌號碼等違法行為，施宇峰表示都在追查。

主持說明的副市長葉澤山表示，已請檢警盡速偵辦、法醫也同意提前在3月3日剖驗、了解死者體內有無毒物反應，希望社會大眾不要以訛傳訛對學校以及無辜的學生造成二次傷害。

校長表示，事發當天「單純同班同學口角」，並沒有學生反映有異常狀況。直到家長24日反映兒遭霸凌，校方就立即通報並啟動因應

校長說，這名學生一直是校方「關注對象」，平日由祖母照顧，之前有服用過動藥劑，上國中就停止服用過動相關藥物，後來因出現症狀，去年12月又開始吃藥。老師有建議治療，直到2月14日都有到校。

她說，之前他的祖母稱感冒不舒服說要請假，有提到他在家中有行為異常，老師持續關心，19日「老師發現行為有一點不一樣」，察看發現有「認不得人、眼神無法對焦，拿不穩筆、無法數數」等狀況，帶到醫院就醫，醫院才排定24號要進一步檢查，就發生不幸。

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台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布被控學生尿篩結果。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布處置過程。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布處置過程。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布處置過程。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布處置過程。記者周宗禎／攝影
台南國中生傳遭霸凌「餵毒」，市府公布處置過程。記者周宗禎／攝影
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