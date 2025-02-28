13歲國中生疑遭霸凌餵毒亡！聲明偷改文被罵爆 校長回應了

台南市一所國中學生家長控訴13歲兒子在校遭霸凌，還指控遭同學強迫帶到廁所餵毒，24日凌晨送急診搶救不治；引發掀起熱議，校方上網回應但聲明網友不買單，紛紛留言洗版、撻伐；事後傳出學校偷偷修改貼文增加第5點更被罵爆，校長說，是因為很多網友不認同就撤下，只是希望大家不要以訛傳訛

該學生家長27日在臉書上發文指，13歲兒子24日早上8時27分去世，死亡原因不明！醫生診斷書有疑似腦膜炎或毒藥物中毒等，正在走司法程序進行解剖驗屍。家長指控兒子在學校裡長期遭受同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。「現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在學校的狀況」。

事件引發網友熱議，校方緊急發聲明回應：

1.本校林生因故自2月20日起請假在家，直至2月24日接獲家屬通知學生於家中因身體不適送醫後不幸離世。我們對此深感哀痛，並向該生家屬致上最深切的慰問。

2.本校已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。

3.家長另已向警察局報案，本案已進入司法程序，學校也會全力配合檢調之調查，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。

4.對於本校學生，學校已請輔諮中心入班進行團體輔導，並請導師及家長持續關注學生們的情緒反應，後續也將持續給予家屬輔導關懷及協助。

但大批網友不滿，紛紛留言撻伐，「一個來不及長大的生命，只是這樣幾句話輕描淡寫的帶過？」網友說「爸爸媽媽要的是真相！」、「要嘛老師認為小題大做不以為然」、「要嘛霸凌者後台很硬或老師的孩子」、「如果是你的孩子，你還會講這種屁話嗎」、「對於2/20以前，在學校所發生的事情校長您是一字都不提啊」。

校方聲明原本有 5.對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生。事後悄悄改文。

網友怒批「你要不要看看自己在寫什麼？避重就輕的說明乾脆閉嘴 還編輯把第5點拿掉 校長簡直帶頭敗壞校風啊 還何來聲譽可言？就是霸凌者的幫兇 可悲學校」；有網友大罵「你們敢說言論對本校師生造成極大恐懼和不公平？？那去世的孩子被霸凌時感受的恐懼和不公平，有人關心過和在意過嗎？」貼文已累積近700則留言，近千人按怒。

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