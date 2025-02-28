13歲國中生疑遭餵毒霸凌死亡 民代曝死前「異常扭動」

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起地方震驚，多位民代均介入了解，據指出，家長向議員陳情，指兒子害怕不敢去學校，也提到緊急送醫後痙攣及異常扭動等，民代盼檢察官提早解剖，早日查明真相，也毋枉毋縱。

市議員蔡育輝表示，家長有向他陳情，指每天接送兒子上下學，生活正常，質疑兒子是因毒品死亡，但絕不是自己接觸毒品，也稱有其他學生願意證明，兒子在學校被霸凌甚至被強打毒品，因他向警方和醫院了解，目前因進入司法程序，學校的相關監視器影帶已被查扣，檢察官也指示不能提供，因此還是要等查明死因。

蔡育輝說，此事造成社會大眾害怕紛擾嚴重，檢察官排定3月6日才解剖，希望能夠提早，毋枉毋縱早日查明真相，究意是生病或外力，是在學校或校外造成等，有過錯的人是絕不能原諒，要依法嚴辦，若沒有也不要過分苛責傷害學校，希望真相早日水落石出。

市議員李宗翰也十分關切了解，他指出家長表示孩子緊急送醫後痙攣及異常扭動等，還有腎功能指數很高，才會懷疑是有毒品，因醫院診斷書寫疑似腦膜炎或毒藥物中毒，原因不確定且是否是毒品，都有待檢警進一步釐清。

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