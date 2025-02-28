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影／13歲國中生猝死母控遭霸凌餵毒 父哽咽：孩子自己不可能碰毒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
父親今哽咽受訪表示，他希望司法能夠查明清楚，兒子真正的死亡原因，「因為我很肯定我的孩子，不可能去碰到毒品」。記者袁志豪／翻攝
父親今哽咽受訪表示，他希望司法能夠查明清楚，兒子真正的死亡原因，「因為我很肯定我的孩子，不可能去碰到毒品」。記者袁志豪／翻攝

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似在校被霸凌餵毒；父親今哽咽受訪表示，他希望司法能夠查明清楚，兒子真正的死亡原因，「因為我很肯定我的孩子，不可能去碰到毒品」。

國中生父親說，兒子當天身體不舒服，開始抽搐，抖動的很嚴重，就馬上送柳營奇美，但醫院急救約2個小時的時間就過世；醫院說，孩子死亡原因不是因為任何疾病導致真正的死亡原因，是有腎衰竭、器官敗壞等，當下有驗出毒物藥物中毒反應，這點讓他很疑慮。

父親表示，「我很清楚自己的小孩，不可能去碰到毒品，因此想從學校那邊查清楚孩子真正的死因」。

國中生父親說，有在校生透露兒子在學校確實有長期被霸凌的事實，甚至全校師生有8、9成都知道這件事情；因為女兒也是就讀同國中，還有兒子同學私下聯繫女兒，對方表示兒子被帶到廁所，強灌不明物體，甚至強迫他喝、餵毒等語。

父親指出，對於校方，只希望能查清楚，「還我兒子一個公道」，第一時間到校，校方表態不知道小孩有被強灌毒物藥品之類的事情，甚至霸凌；校方還說不算霸凌，其實只是小口角、摩擦帶過。

父親表示，兒子班導師稱是一些小摩擦，走廊上撞到肩膀，起口角，或坐到同學位置，同學趕兒子起來，小口角的爭吵；老師從未提到，小孩有被霸凌的事情。然而，對家屬而言，他只希望，能查明兒子真正的死亡原因。

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