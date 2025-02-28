台南國中生猝死疑遭霸凌餵毒 親人曝校方態度：否則不至於這麼憤慨

台南一名13歲國中生猝死，他的母親在臉書爆料，指兒子生前疑遭校園霸凌、遭人餵毒。對於外界質疑家屬帶風向，以及死因診斷證明寫「疑似腦膜炎或毒藥物中毒」，死者的姊姊在Threads表示，不要說為什麼對腦膜炎一字不提，但已經不只1名學生告知看到她的弟弟被霸凌及被餵食咖啡包，醫院也確實驗出體內有毒藥物中毒反應，「因為實在替弟弟覺得很冤枉，才想透過網路讓大家知道，真的要很重視校園霸凌這問題」。

死者的母親在臉書發文之後，親戚在Threads轉分享該則文章截圖，由於疑似校園霸凌及毒品可能進入國中校園，引起討論。該名親人表示，發脆文是希望透過網路媒體的力量讓真相早日水落石出，並非想要散播這些訊息，也沒有所謂的帶風向這件事。

死者的親戚表示，在宣布孩子死亡第一時間，醫院就通報警方，「弟弟的解剖報告也還沒出來，我們也不希望這件事情鬧這麼大，只想要早日給弟弟一個公道，並不會有人拿自己的親戚自己的小孩來做文章」。校方的回覆著重於「強調弟弟2月20日開始請假直到2月24日離世，對於霸凌這件事情沒有過多回覆，我們作為家屬也感受不到校方的積極配合以及關心。若不是感受不到校方關心以及配合，我們也不至於這麼憤慨」。

他表示，有多名學生作證死者在校被長期霸凌，還被帶到廁所強迫餵毒，「我們一再強調拒絕校園暴力，但為什麼校園暴力這種憾事還是從以前到現在一而再再而三發生」，希望真相可以早日浮出水面，可以讓社會跟學校還給我們一個公道。

不少網友留言，「才國一耶！就有學生拿得到毒品，會不會太誇張」、「我在看到新北割喉案的判決後，早就對台灣的司法失望了。再怎麼樣就是減刑完關個兩三年而已，反正他未成年，倒楣的都是死的同學。氣憤又能怎樣」、「願弟弟安息，也希望校園不要有這事情發生」、「希望兇手被懲罰，真相水落石出」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885