台南13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」下周解剖 檢方：結果出爐才會明朗

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南地檢署為釐清死因，已預定下周解剖相驗，檢方強調，因死因不明確，再加上家屬提出諸多質疑，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。

據了解，檢警初步相驗時，就死者外觀看不出有外力介入，但因死因並不明確。依家屬出示診斷證明書，國中生2月24日03時55分，病人被送至本院急診治療，經急救後無效，於同日08時27分，於急診宣布死亡。當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

檢方指出，為釐清其死因，已盡速安排法醫師解剖相驗，屆時將會採檢相關檢體化驗，包括毒藥物反應等。檢方強調，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。

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