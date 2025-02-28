聽新聞
0:00 / 0:00
台南13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」下周解剖 檢方：結果出爐才會明朗
台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南地檢署為釐清死因，已預定下周解剖相驗，檢方強調，因死因不明確，再加上家屬提出諸多質疑，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。
據了解，檢警初步相驗時，就死者外觀看不出有外力介入，但因死因並不明確。依家屬出示診斷證明書，國中生2月24日03時55分，病人被送至本院急診治療，經急救後無效，於同日08時27分，於急診宣布死亡。當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。
檢方指出，為釐清其死因，已盡速安排法醫師解剖相驗，屆時將會採檢相關檢體化驗，包括毒藥物反應等。檢方強調，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言