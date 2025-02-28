快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台南13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」下周解剖 檢方：結果出爐才會明朗

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市一名13歲國中生猝逝，台南地檢署為釐清死因，已預定下周解剖相驗。示意圖／ingimage
台南市一名13歲國中生猝逝，台南地檢署為釐清死因，已預定下周解剖相驗。示意圖／ingimage

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南地檢署為釐清死因，已預定下周解剖相驗，檢方強調，因死因不明確，再加上家屬提出諸多質疑，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。

據了解，檢警初步相驗時，就死者外觀看不出有外力介入，但因死因並不明確。依家屬出示診斷證明書，國中生2月24日03時55分，病人被送至本院急診治療，經急救後無效，於同日08時27分，於急診宣布死亡。當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

檢方指出，為釐清其死因，已盡速安排法醫師解剖相驗，屆時將會採檢相關檢體化驗，包括毒藥物反應等。檢方強調，一切仍待解剖相驗結果出爐才會明朗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

依家屬出示診斷證明書，當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。記者邵心杰／翻攝
依家屬出示診斷證明書，當時醫師診斷，包括1.痙攣、2.未明示原因導致之心跳休止、3.疑似腦膜炎或毒藥物中毒。記者邵心杰／翻攝

霸凌

延伸閱讀

13歲國中生猝死母控遭霸凌餵毒 議員要求還原事件真相

影／13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」去世輿論炸鍋 黃偉哲：徹查到底

13歲國中生猝死家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明遭網友洗版

13歲兒痙攣猝死 母控霸凌餵毒

相關新聞

台南13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」下周解剖 檢方：結果出爐才會明朗

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南地檢署為釐清死...

台南國中生猝死疑遭霸凌餵毒 親人曝校方態度：否則不至於這麼憤慨

台南一名13歲國中生猝死，他的母親在臉書爆料，指兒子生前疑遭校園霸凌、遭人餵毒。對於外界質疑家屬帶風向，以及死因診斷證明...

13歲國中生猝死家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明遭網友洗版

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似...

13歲國中生猝死母控遭霸凌餵毒 議員要求還原事件真相

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似...

影／13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」去世輿論炸鍋 黃偉哲：徹查到底

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南市長黃偉哲上午...

13歲兒痙攣猝死 母控霸凌餵毒

台南市一名十三歲男國中生在家痙攣及抽搐經送醫不治，他母親昨上網指兒子疑中毒，懷疑在校遭霸凌強餵毒品。檢方相驗時家屬對死因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。