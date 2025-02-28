13歲國中生猝死母控遭霸凌餵毒 議員要求還原事件真相

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似在校被霸凌餵毒；台南市議員王宣貿指出，他要求相關單位負起責任，還原事件真相，給予家屬及社會大眾一個交代，也為所有學童建立更安全的學習環境。

該名國中生母親昨在臉書發文指稱，兒子24日上午離世，死亡原因目前不明，但醫師抽血檢驗，驗出體內有毒藥物中毒反應，目前正在進行司法程序解剖驗屍；文章內容也提及，有學生出面指證，孩子在校長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強迫餵毒咖啡。

市議員王宣貿表示，國中生疑似遭受霸凌一案，他收到眾多民眾的反應，並立即前往家屬家中瞭解情況，聯繫教育局、警察局等相關單位；他請市府調查校園霸凌問題，要求教育局及校方徹底調查是否存在長期霸凌而未處理的情況。

王宣貿指出，已向台南市政府要求以下事項：

1.調查校園霸凌問題：要求教育局及校方徹底調查是否存在長期霸凌而未處理的情況。

2.嚴格查緝校園毒品問題：相關單位應立即展開調查，強化防堵機制，杜絕毒品入侵校園，確保學生身心健康。

王宣貿表示，將與大家持續關注此案的進展，並要求相關單位負起責任，還原事件真相，給予家屬及社會大眾一個交代，也為所有學童建立更安全的學習環境。

台南市政府教育局指出，目前本案已由轄區警方報請檢察官指揮偵辦，全案已進入司法調查中，將擇日進行司法解剖，也請民眾勿再臆測發文，以免造成困擾與傷害，另相關當事學生部分，已加強約制家屬禁止私刑正義，以保護無辜學生。

教育局也說，台南校園內重視反毒教育，也沒有學生涉毒的春暉輔導個案，希望檢警能盡速查明真相，毋枉毋縱，也讓校園早日恢復平靜。

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