快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師像神？六、七年級爆出不堪回憶：女同學被逼蟯蟲貼紙當場做

聯合新聞網 / 綜合報導
中一中音樂課事件，引起六七年級網友熱議，過往曾遇過什麼樣的老師，有人認為過去的老師就像神一樣。圖為示意圖，與新聞無關。圖片來源：Ingimage
中一中音樂課事件，引起六七年級網友熱議，過往曾遇過什麼樣的老師，有人認為過去的老師就像神一樣。圖為示意圖，與新聞無關。圖片來源：Ingimage

台中一中的音樂課導致師生衝突事件，引發輿論熱烈討論。有網友在PTT發文詢問：「六、七年級小時候的老師是不是跟神一樣？」引發熱議，釣出不少六、七年級的網友回憶求學過程，老師真的權力很大，過去在教室內的打罵其實就像日常，一般學生即便被處罰後也不敢多說一句話。

該則貼文表示：「小弟七年級中段班，回想起過去小學、國中老師，動不動就是一巴掌過來，棍子到處亂敲，題目不會就是被當眾罵白癡、智障，還有帶頭霸凌學生，下課還要幫老師打飯、洗碗、拿道具，甚至還有按摩的，還記得小時候有一次班上女同學忘記做蟯蟲貼紙，結果老師叫她在教室當場貼，這我現在回想起來根本不可思議，現在八、九、十年級生，根本無法想像以前我們過的是什麼生活，如果在現代那些老師早就被告公然侮辱跟傷害罪了。」他PO文詢求過去六、七年級小時候的老師「跟神一樣」存在的八卦。

該篇PO文釣出六、七年級網友過往的師生回憶，在未禁體罰的時代，有人說以前國小老師面對白目的學生是「直接用踹的」、「敢打就是神」，除了直接打罵學生，包括言語霸凌也是家常便飯，更有人說老師還曾經直接將女學生的裙子掀起直接打屁股。

也有人說，以前也遇到過不少心情不佳就遷怒學生的老師，包括打牌輸錢、失戀、家庭失和、職場不順，都可以把氣發在學生身上。

有人說，那個時代真是堆怪咖老師，「還沒人質疑」，有人發現，過去是因為沒有手機、沒監視器，所以不怕被拍留下證據，現在不一樣了，所以爆料事件層出不窮，也有人認為，以前老師是神，是因為家長把他們當成神，「教訓自己小孩天經地義」、「是父母默許的」，但也有人說：「還記得以前有家長帶人去學校揍老師的」，說法不一。

有人表示，發現自己從來沒遇過奇怪的老師，覺得遇到過的人「好可憐」，但也有人認為，原PO說那年代的老師是神是個錯誤，「80年代是學生在校外蓋布袋老師」，還有人針對原PO分享的女同學當場做蟯蟲貼紙部分，直呼：「當場？怎麼不去廁所？」也有人回應表示，蟯蟲貼紙當場做恐怕不只一樁，他也曾經經歷過這樣的老師。

台中一中

延伸閱讀

王浩宇回應中一中事件：我向學生道歉 但學生也該向老師致歉

情緒失控點非「白雲」 中一中音樂師願向生致歉

【專家之眼】學音樂的孩子不會變壞？

中一中師生互嗆校友喊話 他勸：出社會有更多比老師壞的人

相關新聞

老師像神？六、七年級爆出不堪回憶：女同學被逼蟯蟲貼紙當場做

台中一中的音樂課導致師生衝突事件，引發輿論熱烈討論。有網友在PTT發文詢問：「六、七年級小時候的老師是不是跟神一樣？」引發熱議，釣出不少六、七年級的網友回憶求學過程，老師真的權力很大，過去在教室內的打罵其實就像日常，一般學生即便被處罰後也不敢多說一句話。

王浩宇回應中一中事件：我向學生道歉 但學生也該向老師致歉

台中一中音樂課事件愈演愈烈。民進黨桃園市前議員王浩宇因誤傳「白雲」梗圖，遭到網友撻伐，他今(15)天在臉書上向學生道歉，不過他也認為老師因此事受到網路公審，學生是不是也該向老師致歉。

中一中音樂課師生衝突 學生盼還校園生活平靜

台中一中音樂課師生衝突引發社會熱議，當天拍攝影片上傳影音平台的紀姓學生今天發布聲明說，相信校方會妥善處理，在結果未出來前...

中一中學生曝師影片觸法？ 律師挺學生：有這原因就沒有問題

中一中學生課堂上與老師發生衝突，後將影片放上網路，引起社會眾多討論，有說法認為無論對錯，學生擅自錄影還放上網路，恐有違法侵犯肖像權、妨害秘密之嫌。粉絲專頁《瑩真律師》卻發文力挺學生，認為學校漠視學生遇到的問題，學生已無自救方式，屬搜證行為因此「不會有妨害秘密的問題。」

情緒失控 中一中師願道歉

台中一中師生音樂課時發生衝突，口角過程被在場學生攝影，影片瘋傳，各界爭論師生對錯。校方昨開說明會，教務主任彭佳偉指出，經...

網路公審 破壞師生信任

台中一中師生衝突引起廣泛討論，近年校園也有類似師生衝突。有教師認為，重要的還是教師管教觀念改變與自我彈性，及學習如何與新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。