老師像神？六、七年級爆出不堪回憶：女同學被逼蟯蟲貼紙當場做

台中一中的音樂課導致師生衝突事件，引發輿論熱烈討論。有網友在PTT發文詢問：「六、七年級小時候的老師是不是跟神一樣？」引發熱議，釣出不少六、七年級的網友回憶求學過程，老師真的權力很大，過去在教室內的打罵其實就像日常，一般學生即便被處罰後也不敢多說一句話。

該則貼文表示：「小弟七年級中段班，回想起過去小學、國中老師，動不動就是一巴掌過來，棍子到處亂敲，題目不會就是被當眾罵白癡、智障，還有帶頭霸凌學生，下課還要幫老師打飯、洗碗、拿道具，甚至還有按摩的，還記得小時候有一次班上女同學忘記做蟯蟲貼紙，結果老師叫她在教室當場貼，這我現在回想起來根本不可思議，現在八、九、十年級生，根本無法想像以前我們過的是什麼生活，如果在現代那些老師早就被告公然侮辱跟傷害罪了。」他PO文詢求過去六、七年級小時候的老師「跟神一樣」存在的八卦。

該篇PO文釣出六、七年級網友過往的師生回憶，在未禁體罰的時代，有人說以前國小老師面對白目的學生是「直接用踹的」、「敢打就是神」，除了直接打罵學生，包括言語霸凌也是家常便飯，更有人說老師還曾經直接將女學生的裙子掀起直接打屁股。

也有人說，以前也遇到過不少心情不佳就遷怒學生的老師，包括打牌輸錢、失戀、家庭失和、職場不順，都可以把氣發在學生身上。

有人說，那個時代真是堆怪咖老師，「還沒人質疑」，有人發現，過去是因為沒有手機、沒監視器，所以不怕被拍留下證據，現在不一樣了，所以爆料事件層出不窮，也有人認為，以前老師是神，是因為家長把他們當成神，「教訓自己小孩天經地義」、「是父母默許的」，但也有人說：「還記得以前有家長帶人去學校揍老師的」，說法不一。

有人表示，發現自己從來沒遇過奇怪的老師，覺得遇到過的人「好可憐」，但也有人認為，原PO說那年代的老師是神是個錯誤，「80年代是學生在校外蓋布袋老師」，還有人針對原PO分享的女同學當場做蟯蟲貼紙部分，直呼：「當場？怎麼不去廁所？」也有人回應表示，蟯蟲貼紙當場做恐怕不只一樁，他也曾經經歷過這樣的老師。