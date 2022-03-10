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南韓總統大選電視台開票動畫 網笑：很有動新聞的感覺

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓電視台SBS使用精美動畫呈現總統大選膠著的開票狀況。圖擷自YouTube
南韓電視台SBS使用精美動畫呈現總統大選膠著的開票狀況。圖擷自YouTube

南韓第20屆總統大選今（10）日揭曉，由在野黨自由韓國黨的尹錫悅以不到1個百分點險勝執政黨共同民主黨的李在明，而當地有「老三台」之稱的KBS、MBC、SBS電視台，大選開票節目不免也花招百出，用精緻的圖表、動畫開票呈現膠著的戰況，吸引觀眾的目光。

有網友在PTT發文表示，SBS的開票實況相當吸睛，「笑到爛，不過不得不說，做得還真不錯，超白爛的」，並附上2支影片，內容為凸顯尹錫悅、李在明在特定選區的劍拔弩張，除了以當紅女團aespa〈Next Level〉作為背景音樂，也以兩人的3D角色依序在末日下飛車追逐、冬奧競賽、輪盤旋轉遊樂設施PK，十分生動逗趣。

南韓電視台SBS使用精美動畫呈現總統大選膠著的開票狀況。圖擷自YouTube
南韓電視台SBS使用精美動畫呈現總統大選膠著的開票狀況。圖擷自YouTube

活潑的影片引來許多網友爆笑，「超好笑好有才哈哈哈哈哈哈，笑到不行」、「他們人才都去做遊戲跟做電影特效了？」、「這就是所謂的浪費才能嗎（？）」、「超有才」、「韓國電視台每次選舉開票都很有趣」、「這節目組有嗑藥吧」、「嚴重懷疑SBS工作人員不是壓力太大就是嗑了什麼很純的」、「腦洞是多大才會把選舉開票跟ae結合」。

也有不少人認為有熟悉的感覺，「很有以前動新聞的感覺」、「蘋果動新聞？」、「蘋果動新聞表示想參戰」、「真的好像蘋果動新聞，笑死」。

南韓總統大選 南韓

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