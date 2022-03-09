快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

南韓大選搶女性票 政見不惜髮夾彎

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
韓國曾掀起「#me too」運動，同時也引發許多男性不滿，認為反向侵害了男性的權益。（網路截圖）
韓國曾掀起「#me too」運動，同時也引發許多男性不滿，認為反向侵害了男性的權益。（網路截圖）

南韓厭女文化意外也成為選戰關鍵？隨著選戰狀況膠著，女性票源漸成大選關鍵票，雙方候選人提出了各自的性別平等政策，但有民眾認為，這不過是討好女性票源的口號。南韓許多年輕男性選民不滿女性主義，候選人骨子裡也因此漠視女權。

南韓有厭女文化

BBC》報導，韓國是已開發國家中女性權利紀錄最差的國家，許多人不認同女性主義是爭取平等的運動，甚至認為這是一種「反向歧視」，剝奪了男性的工作機會。國民力量候選人尹錫悅表示，「韓國年輕一代的男性中，有90%都不支持女性主義。」

同時，根據數據指出，2020 年韓國女性的平均工資是男性的 67.7%，這是已開發國家中最大的工資差距，且韓國企業界女性僅佔董事會的 5%。在針對女性的性犯罪方面，在量刑通常從寬，在過去 10 年中，41.4% 的加害者都得到緩刑的判決，而約 30% 僅被處以罰款。

紐約時報》報導，儘管在2018年「Me too」運動盛行時，韓國也有數以萬計的女性走上街頭，高呼平權口號。但隨後發生的針孔偷拍事件與N號房事件都顯示，女性權利在該國仍然受到漠視。接近南韓大選時刻，許多男性則喊出「我優先」的口號，而這種性別戰爭也成為該國候選人步步為營的地雷區。

女性票源受關注

分析指出，南韓的關鍵選民落在年輕的18到29歲人一代，他們最關注房價高漲、經濟成長停滯與青年失業率高居不下等議題。共同民主黨候選人李在明提出興建公共住宅的方案，尹錫悅則要放鬆房市管制並減稅，盼能一搶年輕票源。

然而，兩黨候選人似乎都沒有得到年輕女性的青睞，雙方都曾被指控有「厭女症」。其中，尹錫悅更將廢止政府的性別平等與家庭部門做為競選承諾。

隨著選戰的逼近，兩位候選人戰況膠著。在如此激烈的選戰中，他們似乎都意識到不被重視的女性票源，將成為選戰決定性的關鍵。如今，兩黨候選人都在社交媒體上出現態度大轉彎，李在明承諾解決歧視問題，尹錫悅則宣布「向性犯罪宣戰」。

但一位年輕韓國女性認為，此承諾不過是選戰的口號，如果對女性的仇恨來自老一輩，那在時代更迭之時，韓國就能戰勝性別不平等的狀況；但問題是，現在連年輕一代都充斥著反女權主義或不關心女性權益的人。她表示，韓國的性別平等是「遙遙無期，也難以想像的未來」。

【更多精采內容，詳見

南韓總統大選 南韓

延伸閱讀

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

南韓大選混沌！2候選人反感度史上最高 民眾嘆：沒得選

「史上最難預測」南韓總統大選今投票 投票率是否破8成備受關注

南韓總統大選 李在明與尹錫悅的「美中態度」？

相關新聞

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

南韓今日舉行總統大選，本次選舉被稱作「最髒選舉」，最可能出線的兩名候選人李在明、尹錫悅都負面醜聞不斷，也導致雙方的「反感度」都破表，民調數字也極為接近。而無論誰當選，在外有新冠疫情、北韓威脅、俄烏戰爭和中美緊張，內有房價、經濟問題的情況下，新任總統都將面對極為嚴苛的考驗。

南韓大選搶女性票 政見不惜髮夾彎

南韓厭女文化意外也成為選戰關鍵？隨著選戰狀況膠著，女性票源漸成大選關鍵票，雙方候選人提出了各自的性別平等政策，但有民眾認為，這不過是討好女性票源的口號。南韓許多年輕男性選民不滿女性主義...

南韓總統大選開跑！截至下午1時 投票率已破6成

南韓中央選舉管理委員會9日表示，截至今天下午1時，第20屆南韓總統大選投票率初步統計為61.2%。

南韓大選混沌！2候選人反感度史上最高 民眾嘆：沒得選

南韓9日將舉行總統大選正式投票，兩大黨候選人在事前民調中支持度的極小差距史無前例，選前最後民調顯示兩人支持度皆約四成。專...

【誰進青瓦台】「深偽」入侵南韓大選？虛擬候選人亮相 尹錫悅搶年輕票

南韓國民之黨總統候選人安哲秀3日宣布退選，與國民力量黨候選人尹錫悅合併，尹錫悅支持度有所竄升。不過，尹錫悅若真的在9日總統大選中獲勝，也可能要歸功於能「深偽」（Deepfake）虛擬化身AI Yoon及在網路上瘋傳的迷因圖與短片。新穎的競選方式使尹錫悅在20多歲選民的支持度，從30%暴增至40%，上升10個百分點。

「史上最難預測」南韓總統大選今投票 投票率是否破8成備受關注

南韓第20屆總統大選正式投票於當地時間今天上午6時正式開始，在4日和5日舉行的缺席投票率為36.93%，創下八年來新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。