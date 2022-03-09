南韓大選搶女性票 政見不惜髮夾彎

南韓厭女文化意外也成為選戰關鍵？隨著選戰狀況膠著，女性票源漸成大選關鍵票，雙方候選人提出了各自的性別平等政策，但有民眾認為，這不過是討好女性票源的口號。南韓許多年輕男性選民不滿女性主義，候選人骨子裡也因此漠視女權。

南韓有厭女文化

《BBC》報導，韓國是已開發國家中女性權利紀錄最差的國家，許多人不認同女性主義是爭取平等的運動，甚至認為這是一種「反向歧視」，剝奪了男性的工作機會。國民力量候選人尹錫悅表示，「韓國年輕一代的男性中，有90%都不支持女性主義。」

同時，根據數據指出，2020 年韓國女性的平均工資是男性的 67.7%，這是已開發國家中最大的工資差距，且韓國企業界女性僅佔董事會的 5%。在針對女性的性犯罪方面，在量刑通常從寬，在過去 10 年中，41.4% 的加害者都得到緩刑的判決，而約 30% 僅被處以罰款。

《紐約時報》報導，儘管在2018年「Me too」運動盛行時，韓國也有數以萬計的女性走上街頭，高呼平權口號。但隨後發生的針孔偷拍事件與N號房事件都顯示，女性權利在該國仍然受到漠視。接近南韓大選時刻，許多男性則喊出「我優先」的口號，而這種性別戰爭也成為該國候選人步步為營的地雷區。

女性票源受關注

分析指出，南韓的關鍵選民落在年輕的18到29歲人一代，他們最關注房價高漲、經濟成長停滯與青年失業率高居不下等議題。共同民主黨候選人李在明提出興建公共住宅的方案，尹錫悅則要放鬆房市管制並減稅，盼能一搶年輕票源。

然而，兩黨候選人似乎都沒有得到年輕女性的青睞，雙方都曾被指控有「厭女症」。其中，尹錫悅更將廢止政府的性別平等與家庭部門做為競選承諾。

隨著選戰的逼近，兩位候選人戰況膠著。在如此激烈的選戰中，他們似乎都意識到不被重視的女性票源，將成為選戰決定性的關鍵。如今，兩黨候選人都在社交媒體上出現態度大轉彎，李在明承諾解決歧視問題，尹錫悅則宣布「向性犯罪宣戰」。

但一位年輕韓國女性認為，此承諾不過是選戰的口號，如果對女性的仇恨來自老一輩，那在時代更迭之時，韓國就能戰勝性別不平等的狀況；但問題是，現在連年輕一代都充斥著反女權主義或不關心女性權益的人。她表示，韓國的性別平等是「遙遙無期，也難以想像的未來」。

【更多精采內容，詳見 】