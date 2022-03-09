南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

南韓今天（3/9）舉行總統大選，本次選舉被稱作「最髒選舉」，最可能出線的兩名候選人李在明、尹錫悅都負面醜聞不斷，也導致雙方的「反感度」都破表，民調數字也極為接近。而無論誰當選，在外有新冠疫情、北韓威脅、俄烏戰爭和中美緊張，內有房價、經濟問題的情況下，新任總統都將面對極為嚴苛的考驗。

本次為南韓第20屆總統大選，現任文在寅因受限一任5年、不得連任的制度已不得再選。目前當選機會最高的有兩名候選人：文所屬執政黨「共同民主黨 」推出的候選人李在明，主張與美中同時維持合作關係，對北韓採綏靖態度；最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅則強調修復韓美同盟，並對北韓採較強硬態度。內政方面，兩人都主張增加供應住宅數量以解決高房價，並培育數位人才追求產業升級。但李在明政策較偏向以政府力量管制，尹錫悅則較偏向以市場力量解決。

在三日公布的封關民調中，尹錫悅的支持度為三成九，李在明三成八，第三名侯選人安哲秀則獲得一成二的支持。安哲秀在民調封關後，宣布為「在野整合」棄選，支持同為在野黨的候選人尹錫悅，引起效應未可知。而雖然尹錫悅在大部分的民調中都略微領先，但由於差距過小，仍在誤差值內，最後出線者仍難預測。

由於本次競爭激烈，加上疫情影響，本次「事先投票」的投票率已達36.93%，創下八年來新高，最終投票率能否繼1997年大選後，首次超過八成也備受關注。

本次投票時間到當地時間六點，因增加六點到七點的確診、隔離者投票時段，預計可能花費更多時間，電視台將於今日晚間七點半公布出口民調結果，開票時間約在八點（台灣時間七點）開始。如果雙方持續膠著，可能要到隔日清晨開完所有選票才有結果。當選者將在五月十日上任。

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南韓總統大選今日投票，主要由民調領先的執政黨共同民主黨候選人李在明（圖）與最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅兩人對決。（美聯社）

候選人爭議多 窮苦人權律師vs素人檢察總長

本屆兩大候選人除了互相攻擊、抹黑以外，自己和家人也醜聞、失言不斷，頻頻自爆失分，造就兩人的批評者都多於支持者。兩人互相指控的罪名之多，甚至到了被媒體認為「敗選者將被清算逮捕」的程度。

執政黨方面的李在明出自窮困家庭，苦讀後成為一名人權律師，後決定從政，擔任過城南市市長和京畿道（層級類似省）知事。李在明除有殘疾，也標榜自己的工人出身。但他也曾被指控擔任城南市市長期間，在房地產上收受巨額回扣，亦曾因激烈言行被指是民粹「韓版川普」。還被敵對陣營公開辱罵親哥及大嫂的錄音檔，指控他要將自己的親哥送入精神病院。

在野黨方的尹錫悅則幾乎是政治素人，因擔任檢察長時主導調查前總統李明博及朴槿惠任內貪腐案，而聲名大噪，後為尋求政黨輪替而加入在野黨，由於原立場被認為較接近執政黨方，一開始並不被選民信任，後來支持度才逐漸回穩。而他不但被指迷信、有法師介入競選總部，恐有親信干政之嫌。還曾失言表示將「清算現任政府」，被認為想搞政治報復。

兩人的妻子也都有重大醜聞，尹錫悅妻子金健熙被揭博士論文抄襲並偽造學歷，尹錫悅卻模糊以對，重創司法悍將形象；李在明太太金慧京則被爆把公務員當作私人助理、申報私帳，兩人最後均公開道歉。

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最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅。（路透）

美中關係、高房價都成選戰主軸 政策差異不大卻都是外交新手

在選舉政見上，由於兩人皆非所屬政黨傳統人物形象，政策皆往中間靠攏，實際的政策差異性並不太大。

外交方面，兩人都沒有相關經驗，因此極大可能會照著原本政黨屬性基調走。李在明希望在美中之間採「務實外交」，認為選邊站相當危險，對北韓政策希望以合作為優先；尹錫悅則主張修復韓美、韓日同盟關係，主張北韓非核化，國防上採取較強硬立場。而由於韓國民間反中情緒高漲，無論誰當選都可能較現在與中國保持距離。

內政方面，由於此次被認為勝出關鍵在20~30歲的年輕世代選民，如何解決高房價、經濟問題也成為選戰重點之一，兩人均聚焦於提高住房供給、減稅、創造工作機會等措施。李在明主打建造公共住宅、甚至推出全民基本收入政策、並開徵更多稅收；尹錫悅同樣主張增加住房，也同時廢除綜合不動產稅，廢除非核政策 。

兩人為了吸睛，也各自提出許多吸睛政策，李在明曾提出「禿頭治療納入健保」，尹錫悅則喊出廢除「性別平等部」，認為性別平權在南韓已形成「反向歧視」，希望藉此搶年輕男性選票。

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今年南韓總統大選唯一女性候選人沈相奵，6日在首爾一場造勢活動上向支持者發表談話。法新社

選情膠著 專家也無法預測最後結果

兩人的民調差距長期在個位數之間互有領先，專家也無法預測最後結果誰將勝出。而在封關民調後原本約有10%支持度的安哲秀退選，也讓情勢更加撲朔迷離。一般情況下，同為在野陣營的尹錫悅可能因此得利，但也可能激起對手陣營的危機意識，因此難以下定論。而投票率可能在選情激化下衝高。

新總統當選後，將馬上面對即將到來的北韓前領導人金日成冥誕，北韓可能因此試射飛彈，考驗南北韓關係。而俄烏戰火持續不休、國際地緣政治緊張，南韓新冠疫情確診屢創新高，也都註定本屆南韓新政府上任便須全力衝刺，蜜月期將十分短暫。

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