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消防署：通道堆雜物依建築法裁處 全台加強檢查

中央社 / 台北9日電

台中市興中街大火造成6死6傷。消防署今天表示，針對樓梯間或走廊堆置雜物等情形，中央建築法等都定有違規處分，昨天已函請各地方政府確實加強查處老舊建物安全和違規情形。

針對台中大火釀多人死傷事件，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠8日召開記者會說明，經檢方複訊後，認為鄭男因為與女屋主有糾紛而於2樓縱火，延燒到女屋主置放的回收物品，迅速竄燒，造成6死6傷。

對此，消防署今天也發布新聞稿表示，各地方政府針對高風險集合住宅應積極檢查執行，關於樓梯間、走廊等處所堆置雜物情事，中央法規「公寓大廈管理條例」及「建築法」都定有違規處分明文，各地方政府當依法執行公權力。

消防署指出，為避免類似事件再發生，已於昨天函請各地方政府確實加強轄內老舊高風險集合住宅安全，包含逃生通道、樓梯間、防火門等處違規堆積雜物的查處，對於一再違規者，應加強檢查頻率、依法查處。

同時，相關執行情形應按時提報其地方政府公共安全會報或治安會報，並對違法（規）使用場所造冊追蹤列管，定期複查，以提升相關場所的公共安全。

此外，內政部營建署也指出，針對建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，違者由地方政府依「建築法」規定處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期未改善或補辦手續者，得連續處罰，並限期停止其使用。

另，必要時可停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除，罰鍰未繳納時，移送法院強制執行。

營建署指出，未經許可擅自使用經制止不從者、擅自接水、接電或使用者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金，目前已有相關處罰機制；台中市政府已可依建築法規定裁處，無須再修法。

消防署表示，行政機關為發揮共同一體的行政機能，各機關就其權限範圍內當可互相協助，經查台中市消防局針對此案建物避難逃生通道堵塞已分別於民國108年1月7日、110年3月23日協助通報，另頂樓擅搭違建物部分也已於107年12月4日協助通報。

建築 台中市

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