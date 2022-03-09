台中火災6死 大樓改41房未申請將罰6萬到30萬
台中市興中街一棟大樓6日發生火災釀6死6傷，由於大樓原為17間房的旅館，台中市都發局今天會勘後認定屋主未申請變更改為41間房，已違反建築法將開罰新台幣6萬到30萬元。
台中市政府都發局指出，這棟大樓於民國75年取得集合式住宅使用執照，86年申請變更旅館使用，100年10月13日起申請展延暫停營業，市府於101年及104年稽查時現場未營業，108年廢止旅館使用。
都發局表示，大樓後續若作為他種用途使用，依規應提出變更使用執照申請，不過，建築物變更使用執照需由建物所有權人提出申請，經查這棟建物於108年後並無辦理變更使用執照紀錄。
都發局指出，大樓的第2、5、6、7樓原本作為旅館使用，申請時核定17間房，今天派員現場勘查，發現屋主擅自變動建物隔局，改為41間房，卻未提出變更建物使用申報，已違反建築法規定，將開罰6萬到30萬元。
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