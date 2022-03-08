「並無未成年者」興中街火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

台中興中街6死火警，其中有3具焦屍，檢警昨天已掌握疑似死者身分，聯絡家屬採集DNA，據查，台中市警局鑑識中心已在第一時間以最速件處理，經採集指紋、DNA比對後，比對結果陸續出爐，其中並無未成年者，結果已通知台中地檢署，由檢方統一發布。

據查，專案小組已在昨天聯絡上3具焦屍的家屬，包括3名死者的弟弟、女兒等人，採集DNA比對，另外也有採集指紋確認，而台中市警局鑑識中心已在24小時內，做好相關工作，並將陸續出爐的結果，通知第一警分局、台中地檢署與刑事局。

據查，死者名單已確認者是在3樓305室的廖姓女子（66歲）、6樓703室葉姓男子（42歲）、5樓606室的廖姓男子（43歲），另外三名未確認的焦屍則為6樓705室的陳姓男子（41歲）、7樓電梯口的許姓女子（58歲）、8樓901室的張姓女子（59歲）。