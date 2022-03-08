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「並無未成年者」興中街火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐
台中興中街6死火警，其中有3具焦屍，檢警昨天已掌握疑似死者身分，聯絡家屬採集DNA，據查，台中市警局鑑識中心已在第一時間以最速件處理，經採集指紋、DNA比對後，比對結果陸續出爐，其中並無未成年者，結果已通知台中地檢署，由檢方統一發布。
據查，專案小組已在昨天聯絡上3具焦屍的家屬，包括3名死者的弟弟、女兒等人，採集DNA比對，另外也有採集指紋確認，而台中市警局鑑識中心已在24小時內，做好相關工作，並將陸續出爐的結果，通知第一警分局、台中地檢署與刑事局。
據查，死者名單已確認者是在3樓305室的廖姓女子（66歲）、6樓703室葉姓男子（42歲）、5樓606室的廖姓男子（43歲），另外三名未確認的焦屍則為6樓705室的陳姓男子（41歲）、7樓電梯口的許姓女子（58歲）、8樓901室的張姓女子（59歲）。
台中市警局鑑識中心DNA實驗室在2015年7月成立，同年獲得台中地檢署發函正式囑託為DNA鑑定機關，並從2016年起，受理市警局轄內各分局送驗刑案現場生物跡證（性侵害案件除外）DNA鑑定。實驗室獲得TAF（全國認證基金會）認證機關ISO 17025兩項實驗室認證（刑事生物鑑定及親子DNA鑑定）。
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