大樓屢傳火警 立委：地方政府應檢討

城中城之後，台中興中街火警再度燒出住房安全的問題！民進黨立委張宏陸受訪時表示，台中市政府針對堆積雜物開罰20幾次，狀況卻始終沒有改善，救災時還發生雲梯車升不上去的事故，呼籲地方政府做出全面檢討。國民黨立委陳以信則說，政府應落實危老建築的盤查、消防設備的審核。

建物管理問題大

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，此次台中大火主因就是建物管理問題，建物交屋「從來沒有去查過」，政府應該要落實主動查核的責任。他指出，尤其是頂樓、地下室出現上鎖的狀況，在火災發生時會導致民眾無法逃生的狀況。

本次興中街發生火警意外的建築物，為房東購買老舊建築進行改建，他說，台中逢甲一帶這種改建的狀況很盛行，一旦改建就容易影響原本的電線、水管，導致住屋安全出現嚴重問題，尤其是老舊電線的部分就很容易造成火災。他說，這種狀況絕對應該受到嚴懲。

法規應落實執行

繼高雄城中城大火後，台中再度發生類似火災狀況，新北選出的民進黨立委張宏陸受訪時表示，「消防弟兄當然很辛苦」，但這次卻發生雲梯車到場卻升不上去的狀況，代表消防機械設備的保養與完備率有待加強，更呼籲台中地方政府做出徹底的檢討。

他指出，現行法規沒有什麼不足的部分，而是在執行方面需要再加強。他表示，目前還不確定確切的狀況，但要是真的如媒體報導所說，地方政府已經開了20幾次罰單，但堆積雜物的狀況依舊沒有改善，才釀成這樣的慘劇，直言「我實在沒有看懂（台中市政府）在做什麼。」

陳以信則表示，「政府不應該總是在大火之後，才來做檢討」，應該要早點進行全面查核，才能真正做到防範未然，包括落實危老建築的盤查、消防設備的審核等。他表示，後續會督促消防、房屋等相關法規，當然包括後續撫卹受難家屬，消防設備的加強也會持續關心。

高雄於去年發生城中城大火事件，時代力量就曾提出4個改革方向，「建管消防要確實」、「管理機制別卸責」、「弱勢居住要保障」與「租屋黑市要改革」，應加強落實《建築法》中的公安檢查；針對《公寓大廈管理條例》進行更周延的修法，並改善租屋黑市的狀況，可惜災難仍持續發生。

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