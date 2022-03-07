台中興中街大火釀6死 專家曝4大盲區「為何逃生躲遮雨棚？」

6日，台中市一棟旅館改建套房的舊大樓因火災奪走6條寶貴性命，目前專業單位正對火警發生原因進行調查。消防安全顧問林金宏今（7）日也分析這場火警的4點盲區，需要大家特別留意。

林金宏在臉書粉專「林金宏的消防天地」PO發文提到看到媒體後續針對這場火警的報導，「樓梯間堆滿雜物，造成逃生困難」，但他分析其實有「4大盲區」需要特別留意。

一、這場火警應選擇逃生嗎？無法逃生真的是傷亡慘重的主因？

林金宏認為，從現有資料看來，一棟7層樓建築物設有火災警報設備，尤其城中城火災之後，消防安全設備正常堪用，絕對是各縣市的重點工作事項；以此推論，該場所火災警報設備應會在火災發生不久後發生警報。

他點出為何會有逃生住戶選擇躲在遮雨浪板上等待救援？他分析，正常聽見火災警報後，多數人會先查看家中、開門檢查，開門查看後確認是火災，若樓梯間沒有煙熱，則多數人會選擇逃生，不會選擇躲在遮雨浪板上。他也提出疑問，逃生住戶發現火災時是否煙熱已不適合逃生？或樓梯間雜物已被引燃？

台中市興中街一棟由老屋改建為出租套房的7樓住宅大樓，昨日大火造成6死6傷，有關出租套房的消防安全保障引起關切。本報資料照片

二、樓梯間雜物燃燒，除了阻礙逃生之外，也會阻礙救災

他分享過去救災經驗，指出樓梯間堆積雜物起火燃燒是救災上的挑戰，因樓梯溫度會特別高，火勢蔓延速度變快，且無法從上方採取包圍戰、救災難度高，「此時受困起火層上方的人，更需要學會自保，因為獲救的時間會比想像中晚」。

三、為什麼屋內會灌滿濃煙？

林金宏提起該大樓是出租住宅，正常而言，房門緊閉不易讓濃煙大量竄入屋內，但這場火警卻看到不同結果，他認為第一種情況可能是大門打開後，見濃煙猛竄便會忘記將房門關上，導致濃煙竄入，這是值得探討的現象。

另二種情況，即本身防火區劃有問題，這是旅館改建的出租住宅，會不會在當時旅館建造時，防火區劃就沒有做好，導致不開門濃煙就會灌入房內？

第三種則是門的問題，林金宏透露他曾見過一些火場的門本身是鏤空、甚至破損，所以即便關起門來也無法阻隔濃煙。

四、媒體報導雲梯車故障無法升梯，這也是一個盲區