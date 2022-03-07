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台中火災6死！大樓改41套房出租 若違法市府將重罰

中央社 / 台中7日電

台中市興中街大樓火災造成6死6傷，中市府今天表示，大樓曾於86年申請變更為旅館設20間套房，如今設41間出租套房，市府會勘將查是否違法，若屬實將重罰；至於頂樓違建將加速強制拆除。

台中市中區興中街大樓6日發生火災造成6死6傷慘劇，台中市長盧秀燕今天前往中國醫藥大學附設醫院探視傷者，並發放慰問金給家屬，她說，除6名死者外，6名傷者中有3名輕傷者已出院，還有3名傷者正醫院治療。

對於大樓的使用情形，台中市都發局長黃文彬表示，這棟大樓於民國75年取得使用執照，是集合住宅的大樓，建築物本身是合法的建築物，民國86年變更使用2、5、6、7樓作為旅館使用，2樓有2間房，5至7樓各有6間房間，總共20間套房。

黃文彬指出，大樓於民國93年由觀旅局核准登記旅館業，旅館登記證於108年已廢止，現今由房東自行出租給民眾，出租情形正釐清中。至於如今為何變成41間套房，將等消防火場辨識後，調出圖說，現場會勘，若有違規使用會依照建築法規定重罰。

至於大樓頂樓違建，黃文彬說，市府105年曾複查列管，因當時未涉公安疑慮，違建拆除優先順序列第3軌依規排拆中，現今傳出造成6死6傷重大公安事故，將專案簽報強制拆除。

對於大樓在旅館期間使用情形，台中市觀旅局表示，大樓於93年1月15日核發旅館業登記證，旅館名稱為「印象大飯店」，經營事業名稱為「印象興業股份有限公司」。

觀旅局指出，市府經發局於108年8月15日廢止公司登記，觀旅局接著於108年8月21日函文註銷旅館業登記證，建物目前不屬旅館使用。但中市府旅館業聯合稽查曾12次前往旅館稽查，並無查獲違反發展觀光條例情事。

台中市 違建 建築

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