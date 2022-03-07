大樓釀公共危險 主管單位恐難辭其咎

繼高雄市城中城大樓火災造成嚴重傷亡後，台中市一棟旅館改建套房的舊大樓再度因火災奪走6條人命。老舊大樓的違章違規使用，成為台灣都市化過程的不定時炸彈。主管執行單位未能落實事前的稽查嚴懲，恐難辭其咎。

台中市令人印象深刻的火災，是1995年衛爾康西餐廳大火，造成64死11傷，當時甚至導致市長林柏榕遭監察院彈劾並休職半年；其次2011年的阿拉大火，造成9死。此次興中街火災造成6死，雖遠低於高雄城中城的46死，但卻同權暴露社區欠缺管理、建管督導功能有限等問題。

火災易起 傷亡難免

台灣眾多老舊建築多屬住商混合使用，又常年累積違章違規使用的問題，既易發生火災，一旦發生火災時又因阻礙逃生與救災而造成嚴重傷亡。多年沉疴必然使火災發生率高，問題在於，火災既不可避免，除了降低火災發生機率，更重要的是避免傷亡的擴大，這就有賴於建管、環保單位的落實稽查。

此次台中市發生火災的七層大樓建築，原是合法申請的旅館，後改建為套房出租；其管理稽查要求是否因而鬆懈不得而知，但依據台中市消防局的說明，該棟大樓女房東將整個二樓及樓梯間堆滿雜物，是造成救災及逃生困難的重大原因。如果是旅館使用，有可能任令進出逃生通道如此雜亂嗎？

大樓住宅曾改旅館

台中市都發局長黃文彬表示，興中街93號在民國75年申領使用執照，屬集合住宅大樓，民國93年至108年申請作為旅館使用。不過108年之後的使用說明並未提出，只表示會將圖資找出並現場查勘，如有違規將依建築法73條重罰。

其次，環保局也表示，該大樓在109年共裁處14件，計84,000元；110年裁處10件共6萬元。顯示，該棟建築在常因環境雜亂等問題遭致處罰，但其環境雜亂造成的公共安全問題，卻欠缺管理稽查。檢察官配合消防局調查後，不排除因2樓及梯間堆滿雜物嚴重影響救災與逃生，將以過失致死移送地檢署。

落實重罰可避傷亡

如果事前能嚴加稽查並落實處置，加重處罰，或許當火災發生時，可以避免傷亡。但現今對死者而言，已無「如果」的可能！盧秀燕上任後就以媽媽市長自居。台中市這麼大一個家，各局處首長如同各部門的大管家，媽媽市長豈能不鎖緊螺絲？

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