台中火災6死 市議會藍綠黨團籲加強舊大樓安檢

台中市興中街大樓火災釀6死6傷，民進黨台中市議會黨團今天要求市府在下週臨時會中針對這起火災提出專案報告及針對老舊大樓提改善作為，而國民黨團也要求市府加強安檢。

興中街一棟大樓6日下午發生火災，造成6死6傷，市議會民進黨團總召江肇國對此表示，日前高雄城中城事件，台中市長盧秀燕曾說會更落實公安檢查及防火宣導等，更誓言要守護市民安全，但如今卻發生興中街火災6死的遺憾事件，令人質疑難道市長的承諾又將跳票。

民進黨市議員黃守達也說，據了解這棟大樓住戶不少為居住弱勢的民眾，市政府如何補強這部分的社會安全網漏洞也應該同步檢討，給市民一個安全、安心的居住環境。

民進黨市議員周永鴻則呼籲市府，應儘速清查高密度住宅區違章、盤點危老公寓大廈，並儘速輔導成立管委會，以及加速布建住警器。

江肇國表示，14日起市議會將召開臨時會，屆時市府應針對興中街火災情形提出完整報告，並且要立即針對老舊大樓相關法制及執行面提出改善作為，不要讓居住在台中的民眾處在一個危險的環境。

原本民進黨團將於9日舉行黨團幹部交接典禮，江肇國說，為哀悼興中街大火的遺憾事件，決定取消黨團幹部交接典禮暨餐敘，並將餐會的開銷支出全數捐給這次的受災民眾。

市議會國民黨團書記長吳瓊華表示，畢竟火災造成傷亡，人命關天，市府應加速釐清起火原因，也要加強對老城區舊大樓的公安檢查。