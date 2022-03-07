興中街火警3死者身分確認 台中犯保：已聯絡關懷

台中市中區興中街公寓昨天火警釀6死，檢警成立專案小組調查，昨天已完成莊姓女房東的詢問，釐清三名死者身分，另外還有三名死者身分不明，台中地檢署已與第一警分局、犯罪被害人保護協會，在台中殯儀館成立聯合服務處，犯保協會說，昨天與今天已分別在大誠所、台中殯儀館成立服務站，也都聯繫上三名死者家屬，提供聯絡方式。

犯罪被害人保護協會台灣台中分會主任陳俞君說，昨天興中街火災發生時，已在深夜11時許，分會專任人員到現場進行關懷慰問，了解家屬需求，並在第一警分局大誠所外設置服務站。

陳俞君說，另外因此次大火造成死亡者人數眾多，分會也在今天安排同仁與志工到台中殯儀館，與台中地檢署、第一警分局成立聯合服務處，陪同家屬相驗，關心家屬，安撫他們的情緒。

她說，因為還有死者的身分不明，截至今天上午11時許為止，已電話聯絡上3名已確認死者身分的家屬，初步提供相關資訊，以利死者家屬後續尋求協助。

犯保台中分會指出，火警發生當日啟動即時服務，有賴平時專業網絡的建構良好，包括中檢提供的相驗資訊、家防官提供犯保分會家屬電話、社會局合作協處，讓分會可在第一時間可以掌握各項即時資訊，讓危機事件發生時，能結合各單位的力量，維護幸存者的基本生活，也照顧到家屬的多元需求。