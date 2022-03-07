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台中火警6死 屋主2年收24張罰單不願繳遭送辦

中央社 / 台中7日電

台中市中區一處大樓住宅火警6死6傷，女屋主長期堆放雜物疑阻擋逃生。台中市府環保局說，這兩年共開立24張罰單，屋主都未繳，送強制執行才願意繳交。市長盧秀燕則說去年已依公共危險罪送辦女屋主。

台中市中區興中街一處大樓改出租套房昨天下午發生火警，造成6死6傷，台中市政府表示大樓屋頂違建，中區柳川里長蔡翠碧接受媒體聯訪時指出，大樓原為旅館改建為40多間出租套房，屋主莊女平時收租維生，也常撿回收物變賣，1樓堆置大量回收物，樓梯間也堆放物品。

市府環保局今天發布訊息表示，興中街這處火災現場住有資源回收個體戶，1樓常堆放資源回收物造成髒亂，清潔隊積極處理，近1年開立11件罰單，其中9件已移送強制執行，女屋主才願意繳。

不過，上午盧秀燕探視傷者時指出，去年及前年，依違反公共區域安全，裁罰24次，前年14次、去年10次，但女屋主屢罰不怕，警方在去年底則依公共危險罪送辦。

環保局指出，對於此個案，每月派員執行強制清除約2次，中西區隊最近一次於3月4日完成1樓及公共區域代履行強制清除垃圾及資源回收物。

另外，市府都發局長黃文彬也發布訊息表示，興中街一處大樓申請建築使用時，領有民國75年的使用執照，是集合住宅大樓，民國93年到108年有申請做為旅館使用，目前會將圖資找出並到現場會勘，若有違規使用將依建築法第73條重罰。

台中市 資源回收

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