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303大停電高雄社區電梯壞9台要花66萬維修 居民氣炸

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市陽明大樓電梯受損，維修費高達66萬元。圖／高市議員邱于軒提供
高雄市陽明大樓電梯受損，維修費高達66萬元。圖／高市議員邱于軒提供

303大停電導致高雄大寮一處社區電梯嚴重受損，25台壞9台，高齡長輩出入不便苦不堪言，電梯受損金額多達66萬元，居民憂心無力修復。市議員邱于軒建議市府設單一窗口協助民眾求償，市長陳其邁上午受訪表示，會由法制局成立單一窗口。

國民黨議員邱于軒指出，303大停電導致高雄石化業損失慘重，台苯損失約8千萬、亞聚損失約7千萬，另有大寮居民陳情，陽明山莊14樓電梯25台壞9台，連變電箱都爆掉，一台電梯修理時程需要2至3天，高樓長輩寸步難行，光這個社區整體損失高達60萬，住戶憂心無力負擔，這些損失難道台電公司不需要負責？

社區居民說，停電導致電梯壞掉，影響至少100多戶，很多長輩住高樓層，上去就不敢再下來，爬樓梯爬到想哭。管委會指出，大停電導致電梯主機板變壓器損壞，25台電梯壞9台，社區大樓住戶屬於中下階層居多，廠商估價66萬元，龐大維修費讓居民憂心不已。

市長陳其邁表示，法制局成立單一窗口，由他們受理斷電所衍生的賠償或補償相關事宜。

高雄市陽明大樓電梯受損，維修費高達66萬元，居民看到帳單感到傻眼。圖／高市議員邱于軒提供
高雄市陽明大樓電梯受損，維修費高達66萬元，居民看到帳單感到傻眼。圖／高市議員邱于軒提供
高雄市陽明大樓電梯受損，居民爬樓梯苦不堪言。圖／高市議員邱于軒提供
高雄市陽明大樓電梯受損，居民爬樓梯苦不堪言。圖／高市議員邱于軒提供

停電 303大停電

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