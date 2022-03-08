303大停電高雄社區電梯壞9台要花66萬維修 居民氣炸

303大停電導致高雄大寮一處社區電梯嚴重受損，25台壞9台，高齡長輩出入不便苦不堪言，電梯受損金額多達66萬元，居民憂心無力修復。市議員邱于軒建議市府設單一窗口協助民眾求償，市長陳其邁上午受訪表示，會由法制局成立單一窗口。

國民黨議員邱于軒指出，303大停電導致高雄石化業損失慘重，台苯損失約8千萬、亞聚損失約7千萬，另有大寮居民陳情，陽明山莊14樓電梯25台壞9台，連變電箱都爆掉，一台電梯修理時程需要2至3天，高樓長輩寸步難行，光這個社區整體損失高達60萬，住戶憂心無力負擔，這些損失難道台電公司不需要負責？

社區居民說，停電導致電梯壞掉，影響至少100多戶，很多長輩住高樓層，上去就不敢再下來，爬樓梯爬到想哭。管委會指出，大停電導致電梯主機板變壓器損壞，25台電梯壞9台，社區大樓住戶屬於中下階層居多，廠商估價66萬元，龐大維修費讓居民憂心不已。