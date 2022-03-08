聽新聞
test
0:00 / 0:00
303大停電高雄社區電梯壞9台要花66萬維修 居民氣炸
303大停電導致高雄大寮一處社區電梯嚴重受損，25台壞9台，高齡長輩出入不便苦不堪言，電梯受損金額多達66萬元，居民憂心無力修復。市議員邱于軒建議市府設單一窗口協助民眾求償，市長陳其邁上午受訪表示，會由法制局成立單一窗口。
國民黨議員邱于軒指出，303大停電導致高雄石化業損失慘重，台苯損失約8千萬、亞聚損失約7千萬，另有大寮居民陳情，陽明山莊14樓電梯25台壞9台，連變電箱都爆掉，一台電梯修理時程需要2至3天，高樓長輩寸步難行，光這個社區整體損失高達60萬，住戶憂心無力負擔，這些損失難道台電公司不需要負責？
社區居民說，停電導致電梯壞掉，影響至少100多戶，很多長輩住高樓層，上去就不敢再下來，爬樓梯爬到想哭。管委會指出，大停電導致電梯主機板變壓器損壞，25台電梯壞9台，社區大樓住戶屬於中下階層居多，廠商估價66萬元，龐大維修費讓居民憂心不已。
市長陳其邁表示，法制局成立單一窗口，由他們受理斷電所衍生的賠償或補償相關事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言