屏東停電逾12小時 3萬台斤牛蛙無新水死亡
屏東1戶牛蛙養殖業者因昨天無預警大停電，池中超過12小時無法注入新水，導致3萬台斤的牛蛙因水質差而死亡，損失約新台幣150萬元，業者無奈盼台電能提補償措施。
屏東鹽埔鄉的呂姓牛蛙養殖業者接受中央社記者訪問表示，牛蛙池需透過電力注入新水，以穩定水質，昨天鹽埔鄉從上午9時至晚上9時都沒有電力，長達12個小時無法放入新水，導致池中的亞硝酸值過高，水質變差，集體死亡。
呂姓業者說，昨天上午無預警停電後，加油站也因停電無法加油，「就算有發電機，也無油可運作」，直到下午3時，重回牛蛙池中，就發現牛蛙動也不動，死亡數量3萬台斤，以售價每台斤50元計算，損失150萬元。
呂姓業者表示，台電若有停電公告會提前告知，業者以不撒飼料、水位調高等方式應急，無奈無預警停電，讓所有業者都措手不及，希望台電能提出補償措施。
屏東的3名立委也盼台電提出相關補償，民進黨立委鍾佳濱服務處今天發布新聞稿表示，斷電非屬農業天然災害救助辦法所規範的天然災害，認為行政院必須回歸到經濟部、台電以用電戶「專案補償」的方式進行。
立委周春米服務處也發布訊息指出，今天下午會勘屏北地區因停電而造成的災損，蒐集災損及相關資料後組律師團，並由律師團協助向台電提出侵權行為損害賠償。立委莊瑞雄服務處則表示，這次的停電太荒唐，農漁民因停電的損失統計後，台電趕快提出補償措施。
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