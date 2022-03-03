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南部「復電又停電」傳分區限電？台電駁斥曝真正原因

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303大停電／一圖看懂停電重災區在哪？原來全台僅這2地倖免

聯合新聞網 / 綜合報導
303全台大停電，許多路口紅綠燈都不亮。記者杜建重／攝影
303全台大停電，許多路口紅綠燈都不亮。記者杜建重／攝影

今（3）日上午9點7分，台電興達電廠開關廠因開關設備故障，導致機組電力無法傳送出去，疑因操作不當引發全台大停電，造成全台562萬戶停電。網友紛紛回報各地災情，據悉高雄市停電戶數突破百萬最慘，新北市、屏東縣也有逾50萬戶慘遭停電。

全台各地大範圍停電，造成民生狀況不斷。據統計，停電重災區落於高雄市（185萬戶）、新北市（89萬戶）和屏東（62萬戶），台北市、台中市則分別有50萬戶、41萬戶停電受災，北中南各區皆有停電消息傳出，僅金門縣、連江縣未傳災情。

台灣北中南皆傳停電，除上述重災區外，台南市停電戶數達35萬戶，桃園市19萬戶、彰化縣12萬戶、雲林縣11萬戶、新竹市（含縣）10萬戶，以上各縣市皆逾10萬戶受害。

台電全力搶修復電，但受災嚴重的高雄市目前仍有多區、多達17萬戶停電，且多地實施分區供電；屏東稍早雖有部分恢復供電，但下午再傳停電，因此台電屏東區區處表示除H組外，其他組別都將再停電，目前仍停電影響戶數有55萬8454戶。

303全台大停電高雄許多地區尚未復電，高雄大寮區一間大賣場有許多民眾前來搶購手電筒。記者劉學聖／攝影
303全台大停電高雄許多地區尚未復電，高雄大寮區一間大賣場有許多民眾前來搶購手電筒。記者劉學聖／攝影

停電 303大停電 台電 興達電廠

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