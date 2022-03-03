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才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

停電影響 台南高雄多間百貨、大型Outlet延後營業

中央社 / 高雄3日電

停電影響，台南、高雄多間百貨及MITSUI OUTLET PARK、SKMPARK等複合式商場，今天都延後營業時間；台南Focus百貨則供電正常，高雄漢神和新光三越三多店中午也已開店營業。

受到停電影響，台南、高雄多間百貨及大型複合式商場今天延後營業時間。其中大遠百表示，目前全台有高雄、台南店受停電影響，延緩開店時間，待恢復供電後就會恢復營業。

高雄各大百貨方面，大立百貨今天暫緩營業；大型複合式商場SKM PARK、義享時尚廣場及新光三越左營店今天也都發布訊息表示暫緩營業，將視復電情況另行公告營業時間；棧貳庫與大港倉商場，因停電關係暫停餐飲供應，室內空間則維持開放使用；漢神巨蛋與新光三越三多店則在12時前復電，已開店營業。

台南部分，MITSUI OUTLET PARK受停電影響暫停營業，恢復正常營業時間尚未確定；德安百貨預計下午1時營業；新光三越百貨中山店、西門店暫時停止營業，待復電後營業；南紡購物中心目前正常營業，但威秀影城尚在確認供電情況，尚未開始營業；Focus百貨供電正常，營業未受影響。

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