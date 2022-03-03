新北16行政區停電 32%交通號誌停擺

今（3）日上午9點7分，台電興達電廠開關廠因開關設備故障，導致機組電力無法傳送出去，疑因操作不當引發全台大停電，造成全台552萬戶停電。網友紛紛回報各地災情，據悉高雄市停電戶數突破百萬最慘，新北市、屏東縣也有逾50萬戶慘遭停電。

2022-03-03 18:12