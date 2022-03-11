新北核安會：請台電速提核二廠乾貯補正資料

新北市核安監督委員會今天表示，核能首重安全，請台電及中央應儘速提出第二核能發電廠室外乾貯興建計畫中的廢水污染削減計畫，如果補正資料，新北市府會儘速審查、核照。

新北市核能安全監督委員會今天發布新聞稿表示，經濟部長王美花今天在立法院提到，核電廠提前停役是因新北市不發相關執照的問題；對此，核安監督委員會說，市府已多次說明，新北對除役或運轉中的核電廠，所秉持的態度與立場一致，核電廠本質就是要安全，一定要符合法規與專業意見。

新聞稿表示，核能一廠、二廠都是位於新北市，新北要求必須要確保核電的安全無虞；例如，民國106年6月2日大水災，導致核一廠內乾華溪旁邊坡嚴重崩塌；因此，新北市早已在水土保持計畫審查時，針對邊坡安全提出4項審查意見，但台灣電力公司一直沒有提出修正計畫。

新聞稿說，另外，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，請台電公司核二廠營建工地，應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，報新北市府核准。

不過，台電公司多次都未補正資料，而新北市政府環保局於108年10月15日，最後一次告知台電公司應提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法提補正，新北市會儘速審查、核照。

新聞稿說，新北市核安監督委員會強調，中央與地方要一起面對並解決安全的問題，一些必須要修改的計畫，請台電公司及中央政府不要逃避責任；新北市身為地方主管機關，有責任守護市民安全，期待大家共同面對問題一起努力，以確保核能安全。