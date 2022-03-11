快訊

林美照消失3年傳聲帶手術失敗 67年招牌娃娃音消失

200元加開獎沒了？今年增開65萬組雲端發票500元獎「中獎率更高」

新北核安會：請台電速提核二廠乾貯補正資料

中央社 / 新北11日電

新北市核安監督委員會今天表示，核能首重安全，請台電及中央應儘速提出第二核能發電廠室外乾貯興建計畫中的廢水污染削減計畫，如果補正資料，新北市府會儘速審查、核照。

新北市核能安全監督委員會今天發布新聞稿表示，經濟部長王美花今天在立法院提到，核電廠提前停役是因新北市不發相關執照的問題；對此，核安監督委員會說，市府已多次說明，新北對除役或運轉中的核電廠，所秉持的態度與立場一致，核電廠本質就是要安全，一定要符合法規與專業意見。

新聞稿表示，核能一廠、二廠都是位於新北市，新北要求必須要確保核電的安全無虞；例如，民國106年6月2日大水災，導致核一廠內乾華溪旁邊坡嚴重崩塌；因此，新北市早已在水土保持計畫審查時，針對邊坡安全提出4項審查意見，但台灣電力公司一直沒有提出修正計畫。

新聞稿說，另外，有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，請台電公司核二廠營建工地，應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，報新北市府核准。

不過，台電公司多次都未補正資料，而新北市政府環保局於108年10月15日，最後一次告知台電公司應提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法提補正，新北市會儘速審查、核照。

新聞稿說，新北市核安監督委員會強調，中央與地方要一起面對並解決安全的問題，一些必須要修改的計畫，請台電公司及中央政府不要逃避責任；新北市身為地方主管機關，有責任守護市民安全，期待大家共同面對問題一起努力，以確保核能安全。

停電 303大停電

延伸閱讀

高市議員訪查興達電廠 批台電打折電費沒誠意

立委曝興達電廠人力隱憂 近10年退休比新進員工多百人

塭仔圳第二區剩40多間建物未拆 新北地政局今起執行強拆

新北男「Ct值14」非同住家人也確診 足跡涵蓋汐止及中和

相關新聞

台灣不缺電？ 柯文哲公布北市22處重大建案限電數

興達電廠操作釀成「303大停電」，朝野各界要求究責，缺不缺電也吵翻天。台北市長柯文哲昨受訪批評，當然政府說是停電不是缺電...

立委曝興達電廠人力隱憂 近10年退休比新進員工多百人

立法院經濟委員會召委邱志偉昨邀經濟部長王美花率台電公司針對「303興達電廠事故的調查與改善」進行專案報告，邱志偉指出，近...

影／不要打折要補償 高市議會籲台電設303賠償單一窗口

高雄市議會議長曾麗燕今天下午帶領高雄近20位議員，至台電公司興達發電廠聽取停電事故原因，多位議員反應希望台電針對因停電造...

用反攻大陸比喻不缺電　蔣萬安：蘇貞昌不敢承諾才牽拖

民進黨政府任內已發生四次全國大停電，國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸...

王美花談核電稱地方政府不同意見 侯友宜回應了

捷運樹林線土城段今日開標，但同樣沒有廠商投標四度流標，新北市長侯友宜對此表示，「這是我面臨的最大挑戰。」他說，缺工加上原...

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。國民黨立委蔣萬安質詢時表示，由於民進黨政府執政期間已發生數次大停電，要求蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。