全台大停電引爆討論聲量 能源政策議題再受關注

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「能源政策」話題的網路聲量表現，帶您了解能源政策的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

近期的全台大停電影響許多民眾的日常生活，不少公司行號也備受打擊，雖然經過緊急維護與搶修，在當天就恢復供電，卻也令民眾再次開始思考，現時的能源政策朝著非核家園的方向努力，但在這之前是否還有可以調整的地方？

全面廢核目標恐推遲 停電引發能源政策議題聲量

年初經濟部長王美花對媒體表示，2025年再生能源發電佔比20%的目標恐怕無法達成，是因為台灣近幾年經濟比預期的好，因此用電量增加，話題在1月4日引起討論，如「其實要5年內完全廢核，早就有預期不可能」、「先天的天然資源就不足了，感覺難以達成」，可以看出多數網友客觀看待，認為未能達標是可以預見的，因此就有人提到「雖然無法準時實現，但希望是有針對的補救措施的」。

「能源政策」話題 近兩個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

時間來到兩個月後的3月3日，當天上午9點多全台大停電，是近五年來第四度發生，在台電公佈停電肇因後，也馬上引爆網友對於能源政策議題的激烈討論如「政策真的應該重新檢視，不然夏天怎麼撐得住」，表達對於現行政策的憂慮。

同時，網紅「Bit King比特王出任務」透過街訪的方式，詢問民眾關於停電的看法，影片在3月4日上架後，引來許多回應「停電雖然無奈，但如果能引起改變，至少就是有記取教訓」、「不管是政策、機組的問題，都應該全面檢討」，除此之外，也有更多人表示夏天即將到來，會不會有更嚴重的停電問題發生，話題聲量因此攀升至最高峰。

能源問題該如何解？網友認為應先確保基載發電

關於能源政策調整，許多民眾在網路上提出看法，其中網友認為再生能源能大量供電前，要達成無核家園，就必須「先積極尋求穩定替代方案」，並表示「如果基礎的發電不夠，那其他被載電力都是虛幻的」，直言在全面廢除核能之前，應該要先確保能有充足且穩定的替換能源才是。

「能源政策」熱議解方與網友看法。 Social Lab社群實驗室/製圖

再者，「強化作業人員管理」也是一大討論點，有鑑於人為疏失而跳電的前例，網友也提出看法，希望能解決相關的問題，如「設個防呆機制吧」、「人力配置也是必須去討論的」。至於在「機組」等硬體方面，網友就建議要「定期檢修」、「設定危機應對機制」，才能更從容面對任何突發狀況。

鴻海集團董事長郭台銘也在臉書提出自己對於停電與隨之延伸的能源政策的看法，引來許多民眾回應，像是「討論應該要透明化」、「應凝聚各界共識」等，另外也有人提到，當前能源政策如同防疫一樣需全力備戰，或許可以設立跨部會的「能源指揮中心」，專門整合各方面的資源，讓能源政策有更完善、全面的發展。

突然的停電，雖然帶給民眾生活上的不便利，但也同時帶出能源政策的相關思考，無論是任何立場，都希望朝著安全、穩定的供電目標前進。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》