聽新聞
test
0:00 / 0:00
大停電後王美花留任 蘇貞昌：下台瀟灑 找出問題才負責
303全台大停電，行政院長蘇貞昌同意台電董事長和總經理請辭負責，經濟部長王美花留任，國民黨酸「政務官真好當」並要求檢討能源政策。蘇貞昌上午受訪時表示，他告訴王美花「下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆」，但他要求她拿出能力、魄力、努力，找出為什麼一再發生這樣的事故。
蘇貞昌今天上午到立法院進行施政報告及備詢，他受訪時表示，去年此時全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機、表現卓越，現在發生大停電對不起國人。
蘇貞昌說，王美花有像他再次表示要負起政治責任，但他告訴王美花，「下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆，但我要求他拿出能力、魄力、努力，找出為什麼一再發生這樣的事故」，把操作、管理、電網韌性，種種問題在六個月內找出來，盤整如何解決，才是負責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言