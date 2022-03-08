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大停電後王美花留任 蘇貞昌：下台瀟灑 找出問題才負責

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
針對303大停電，行政院長蘇貞昌（左）慰留並責成經濟部長王美花（右）6個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。本報資料照片
針對303大停電，行政院長蘇貞昌（左）慰留並責成經濟部長王美花（右）6個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。本報資料照片

303全台大停電，行政院長蘇貞昌同意台電董事長和總經理請辭負責，經濟部長王美花留任，國民黨酸「政務官真好當」並要求檢討能源政策。蘇貞昌上午受訪時表示，他告訴王美花「下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆」，但他要求她拿出能力、魄力、努力，找出為什麼一再發生這樣的事故。

蘇貞昌今天上午到立法院進行施政報告及備詢，他受訪時表示，去年此時全台碰到百年大旱，王美花帶領團隊度過危機、表現卓越，現在發生大停電對不起國人。

蘇貞昌說，王美花有像他再次表示要負起政治責任，但他告訴王美花，「下台瀟灑的走是瀟灑，也是輕鬆，但我要求他拿出能力、魄力、努力，找出為什麼一再發生這樣的事故」，把操作、管理、電網韌性，種種問題在六個月內找出來，盤整如何解決，才是負責任。

停電 303大停電

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