馬英九：303大停電是政策問題 院長或部長下台也沒用

前總統馬英九今天到雲林縣東勢鄉參加「VDS活力東勢」合作農場舉辦的國際台灣胡蘿蔔日千人拔蘿蔔活動，被問到303全台大停電，他說，大停電完全是政策問題，非一個院長或部長下台就可解決，他呼籲蔡總統要痛下決心，改變政策才可避免大停電再發生。

對於造成這次大停電是人為操作不當造成，馬英九說，這完全是政策問題，世界沒有這種情況發生，所以這絕非個人問題而是政策問題，光讓一個院長或部長下台都沒用，若政策不改，問題還會再發生。

對於目前台中火力發電廠全開，是否會造成染影響健康，馬英九說， 全世界都知道2050要碳中和，目前政府並沒有好的方法，不論歐盟或聯合國都認為核能詭是綠能的一部分，全世界都在變，只有我們不變，沒有足夠的電，卻還要廢核，每次發生大停電，誰來救電，還不是核電，北部是核二、南部是核三，這是鐵的事實，政府為何不面對呢？