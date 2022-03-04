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303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

興達電廠停電時布滿白煙 台電：機組自動保護釋壓

中央社 / 高雄4日電
3月3日高雄興達電廠開關場事故釀成全台大停電，南部部分用戶停電時間長達12小時，是近年最嚴重停電事故。記者劉學聖／攝影
3月3日高雄興達電廠開關場事故釀成全台大停電，南部部分用戶停電時間長達12小時，是近年最嚴重停電事故。記者劉學聖／攝影

媒體報導昨天發生停電時，興達電廠內部天花板布滿白色濃煙、且有白色物體散落。台電人員說明，為運轉中機組啟動保護機制產生蒸氣、釋壓安全膜片依原廠設計動作釋壓的結果。

蘋果新聞網報導，有內部影片顯示，昨天停電事發時興達電廠內部有白色高壓氣體不斷從機組竄出，地面上則有大量的白色細碎物體散落。

台電人員告訴中央社記者，報導中的影片是事故發生當下興達電廠因瞬間失去廠內電源，運轉中機組保護跳脫，電源消失導致冷卻系統停止運作，大量蒸汽無法冷凝引起的逸散現象。影片中所看到的氣體皆為洩壓產生的蒸汽，為正常保護機制，且影片拍攝地點為汽機廠房，而非開關廠。

台電人員也說明，為了確保設備安全，汽機釋壓安全膜片依原廠設計動作釋壓，釋放汽機內部壓力，才會看到影片中廠房地上有白色片狀物的情況。至於有媒體報導廠內有「二次爆炸」情況，經查並非屬實，事故後機組經檢查完成後皆已陸續啟動。

經濟部次長曾文生今天說明303停電原因，事故主因是人為疏失且未落實防呆作為，也就是電路保護機制未隔離故障電流，反而把影響透過系統傳到下游電廠內一併跳電。

停電 303大停電

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