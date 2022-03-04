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影／303全台大停電蔡英文道歉 將究責人為過失
台電高雄興達電廠開關場故障造成303全台大停電，蔡英文總統今天中午專程南下視察興達電廠時向全體國人致歉，她強調會加強檢討，尤其須提醒電網分散性的目標，對既有電網進行總體檢，加速重新規畫調整，並要求台電三天內提出檢討報告，避免再次發生。
蔡英文總統今天在經濟部次長曾文生及高雄市長陳其邁陪同下視察興達電廠，由曾文生簡報事故原因與檢討改善方向，台電董事長楊偉甫在一旁全程不發一語。蔡總統對這次停電事故造成國人不便表達歉意，特別對停電時間較長的南部，更當面向陪同的高雄市長陳其邁表達歉意，她說已要求行政院最短時間徹底檢討事故和疏失，採取必要的究責，今天來到興達電廠是要實際了解狀況，務實面對問題，解決問題。
蔡英文表示這次停電事故是因為人為操作失誤，造成興達電廠的機組跳電，連帶造成台南龍崎變電所跳脫，造成台灣許多縣市停電，影響這麼多國人，非常不應該，也應該徹底檢討。台電是國家電力的關鍵，國人期待高，責任最重，出現大停電，蘇院長已經要求三天內提出完整調查報告，盡管昨天上午並非用電尖峰時段，備轉容量率也有百分之廿四，但操作失誤的疏失，或一件 單一的事故就造成全國性的衝擊，再次突顯國家電力輸送和基礎設施韌性問題，政府會承擔起這樣的責任，會與經濟部等同仁共同努力。
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